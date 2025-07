Cineasta mexicano se convierte en papá soltero y sacude redes: “Decidí empezar un proceso en solitario”

Desde que emergió en el cine y el streaming, el director mexicano Manolo Caro se ganó un lugar especial en el público gracias a sus historias con un toque irreverente y profundas reflexiones sobre la familia. Con éxitos como La casa de las flores y una alianza con Netflix para series como Alguien tiene que morir su voz creativa no pasa desapercibida.

Ahora, a través de sus redes sociales, Manolo Caro ha compartido con emoción la noticia que muchos esperaban: ¡ya es papá! La dulce espera ha llegado a su fin y el director mexicano anunció con orgullo el nacimiento de su bebé.

Con más de 300 mil seguidores en Instagram, el cineasta mexicano compartió una emotiva fotografía para anunciar que debuta como papá. En la imagen, se ve la pequeña mano de su bebé entrelazada con la suya, acompañada de un mensaje que conmovió a sus seguidores.

La reacción fue inmediata: likes, comentarios efusivos y emotivas felicitaciones. Incluso actrices con las que trabaja, como Cecilia Suárez, no pudieron contener su emoción.

Como era de esperarse, actrices, actores, colegas del medio artístico y diversas personalidades del entretenimiento no tardaron en reaccionar al emotivo anuncio. Las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño, felicitaciones y buenos deseos para Manolo Caro en esta nueva etapa como padre.



Durante su participación en el pódcast Se regalan dudas, Manolo Caro compartió uno de los aspectos más íntimos de su vida: su deseo de convertirse en padre. Desde joven, el director tenía claro que la paternidad era parte de su proyecto de vida, incluso cuando estaba en pareja. Sin embargo, al no coincidir en ese deseo con su entonces compañero sentimental, tomó la valiente decisión de emprender el camino hacia la paternidad en solitario.

También reflexionó sobre cómo abordará la formación de su hijo en temas como la religión. Aunque se identifica como ateo, reconoce la diversidad de creencias en su familia y desea que su hijo tenga la libertad de explorar el mundo y tomar sus propias decisiones. Su enfoque como padre será abierto, respetuoso y lleno de amor, guiado por la convicción de que cada niño merece descubrir su propio camino.

Manolo Caro

“También te empiezas a interesar de cosas diferentes, ¿no? La forma de ¿Cómo vas a decidir educar? Religiosamente yo soy ateo, pero tengo parte de mi familia que es católica, parte de mi familia que es cristiana. Este, ¿Qué oportunidad le voy a dar de conocer una religión o no? Tal vez también todo lo que yo he decidido no tiene que ser, por ende, lo mismo que él vaya a decidir o que quiero que entienda. A mí me gustaría que conociera el mundo”