Famoso influencer es hospitalizado de emergencia tras una “falla en el corazón”, ¿qué le pasó?

El influencer Yeferson Cossio encendió las alarmas tras confirmarse que había sido hospitalizado de emergencia. La primera en confirmar la noticia fue su hermana, Gisela, quien, mediante redes sociales, compartió una foto de su hermano en la clínica.

Por supuesto, esta situación causó mucha preocupación en su familia. Su otra hermana, Cinthia, comentó que, tras enterarse de lo ocurrido, dejó sus compromisos laborales para cuidar al influencer.

“Tuve que salir en bombas a coger el primer vuelo que había disponible. Apenas me vine a reportar porque mi hermano ya está un poco más estable. Dependiendo de cómo vaya todo mañana, retomo las dinámicas con la ayuda de Dios”, expresó.

Yeferson Cossio / Redes sociales

¿Por qué hospitalizaron al influencer Yeferson Cossio?

Luego de que la noticia de su hospitalización se hiciera viral, Yeferson Cossio subió un video a Instagram explicando lo que había pasado. Contó que ingresó al hospital el pasado sábado 20 de diciembre tras sufrir una “falla cardíaca”.

Señaló que, afortunadamente, los doctores lograron estabilizarlo y que se sometería a una “cirugía chiquita” el 22 de diciembre. Agradeció la preocupación de sus seguidores y reiteró que ya se encontraba mejor.

“Llevo dos días hospitalizado, casi me muero porque me falló el corazón. Todos están afuera. Cintia está enojada, porque ella dice que fue mi culpa. Ya en media hora me van a hacer una cirugía chiquita en el corazón”, relató.

Aunque no ha dado muchos detalles de su intervención, al parecer todo salió muy bien, pues, en sus recientes historias de Instagram compartió varias fotos de él en su cama de hospital con el siguiente mensaje: “Feliz de estar vivo”.

Por supuesto, sus seguidores se solidarizaron con él y llenaron el post de mensajes positivos para su pronta recuperación.

¿Cuál es el estado de salud del influencer Yeferson Cossio hoy miércoles 24 de diciembre?

Recientemente, Carolina Gómez, la novia de Yeferson Cossio, mencionó que el influencer salió muy bien de la operación y habló de la preocupación que sintió por el estado de salud de Cossio.

“Me siento tranquila, porque salió todo bien con la cirugía y solo espero que esto le sirva para preocuparse más por su salud y evitar algunas cosas que le provocaron este quebranto”, indicó.

Dio a entender que el influencer colapsó debido al estrés que había estado manejando en los últimos meses: “El corazón le iba a explotar por sobre exceso de estrés, él dormía día por medio por trabajar, llevaba así meses”, señaló.

Yeferson Cossio / Redes sociales

¿Quién es el influencer Yeferson Cossio?

Yeferson Cossio es un influencer y empresario de origen colombiano.

Nació el 15 de mayo de 1994. Tiene 31 años.

Suele subir contenido de humor. También comparte algunos aspectos de su vida diaria y los lujos que se compra.

En Instagram tiene más de 12 millones de seguidores.

En octubre, cumplió tres años de noviazgo con Carolina Gómez.

