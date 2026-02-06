Reaparece ‘La Nicholette’: rompe el silencio sobre su secuestro y niega vínculos peligrosos: “Nada debo”

Tras varias semanas fuera del ojo público y en medio de especulaciones cada vez más fuertes, Nicole Pardo, mejor conocida en redes como “la Nicholette”, reapareció finalmente para contar su versión de uno de los episodios más delicados de su vida. La influencer sinaloense decidió hablar sin filtros sobre el secuestro que sufrió el pasado 20 de enero, aclarar los rumores que la vincularon con el crimen organizado y explicar por qué el video que circuló durante su privación de la libertad no fue actuado ni montado.

La creadora de contenido eligió una transmisión en vivo para romper el silencio. Ahí, dejó claro que todo lo ocurrido fue real y que jamás ha tenido relación con actividades ilícitas, mensaje con el que buscó cerrar una etapa marcada por el miedo, el escrutinio público y los señalamientos en redes sociales.

¿Qué reveló la Nicholette sobre su secuestro y cómo ocurrió su privación de la libertad?

Durante la transmisión, Nicole Pardo relató paso a paso cómo fue interceptada en la zona de Isla Musalá el día de su secuestro. De acuerdo con su testimonio, al principio pensó que se trataba de un asalto o de una situación menor, hasta que vio a un hombre armado y entendió la gravedad de lo que estaba ocurriendo.

La influencer explicó que todo sucedió en cuestión de segundos y que no tuvo margen para reaccionar como muchos usuarios esperaban ver en el video que posteriormente circuló en redes sociales.

“No me caía el veinte, no entendía qué estaba pasando. […] Todo pasó muy rápido y yo no grité” La Nicholette

Según contó, fue llevada a una casa donde permaneció privada de la libertad y fue interrogada sobre supuestos vínculos con una persona identificada como “P1”, así como por el contenido que compartía en redes, incluyendo corridos y sus constantes traslados entre Culiacán y El Salado.

“Me preguntaron quién era el P1. Me preguntaron por qué subía videos con corridos. Me preguntaron por qué iba y venía de Culiacán al Salado La Nicholette

¿La Nicholette tiene vínculos con el crimen organizado? Esto fue lo que dijo

Uno de los puntos más delicados de su reaparición fue la negación categórica de cualquier relación con grupos criminales. La influencer Nicholette fue clara al asegurar que las versiones que la ligaban con el crimen organizado no tienen sustento y que su actividad en redes sociales siempre ha sido transparente.

“Nada que ver. Desde que salió el corrido me montan como si yo fuera... Si anduviera mal, no estaría publicando en redes como si nada”, afirmó durante la transmisión en vivo.

Nicole Pardo también aclaró que el video difundido durante su secuestro, en el que aparentemente se le relacionaba con actividades delictivas, fue grabado bajo presión. Incluso reveló que la obligaron a leer textos extensos y que ella misma ayudó a editar el material para que quedara como sus captores querían. Este detalle fue clave para desmontar la versión de que todo se trató de un montaje planeado.

¿Cómo fue el trato durante el secuestro de la Nicholette y qué ocurrió tras su liberación?

Contrario a lo que muchos imaginaron, la Nicholette aseguró que no fue maltratada físicamente durante los días que estuvo privada de la libertad. Según su testimonio, permaneció en un lugar donde tenía su propio cuarto, baño y ciertas comodidades básicas.

“Tenía mi propio cuarto, con baño y todo eso. Me trataron muy bien, me estuvieron cuidando”, narró la influencer, sorprendiendo a muchos de sus seguidores por la forma en que describió su cautiverio.

Tras ser liberada, fue dejada en el centro de Culiacán y posteriormente se reunió con su familia. Poco después, decidió regresar a Estados Unidos, donde actualmente se encuentra, y aseguró que planea moderar el tipo de contenido que comparte para evitar situaciones que puedan poner en riesgo su seguridad.

¿Quién es ‘La Nicholette’, la influencer secuestrada?

Nicholette Pardo Molina, mejor conocida en redes sociales como ‘La Nicholette’, es una influencer de 20 años que ganó popularidad hace algunos años por su contenido de moda y estilo de vida en diferentes plataformas como YouTube y TikTok. Cuenta con 164 mil seguidores en Instagram.

Es originaria de Culiacán, Sinaloa. Pese a su corta edad, también es dueña de una boutique en la zona exclusiva de la Isla Musala.

Se hizo famosa cuando Grupo Arriesgado le compuso una canción llamada ‘La muchacha del salado’, que lleva su nombre y solía compartir en sus redes sociales.

