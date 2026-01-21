Influencer ‘La Nicholette’ víctima de secuestro: Filtran fuertes imágenes de su “levantón”: VIDEO

El mundo de las redes sociales está conmocionado. Y es que, hace apenas unas horas, una joven influencer mexicana identificada como ‘La Nicholette’, aparentemente, fue víctima de un secuestro. A través de internet, se ha comenzado a viralizar el video del hecho.

Influencer La Nicholette / Redes sociales

¿Qué le pasó a la influencer ‘La Nicolette’?

En las imágenes, se puede ver a ‘La Nicholette’ estar a punto de abordar su Cybertruck, cuando un carro blanco se le puso a lado. Del vehículo, bajaron unos jóvenes armados, quienes la habrían forzado a subirse a su carro.

Las cámaras de la camioneta captaron todo el suceso. Se puede observar cómo la joven se resiste, sin éxito. Tras subirla a su coche, parten a un destino desconocido, dejando al mundo en shock con el clip que rápidamente se hizo viral.

Según reporte de diversos medios locales, el crimen se cometió aproximadamente a las 17 horas del martes 20 de enero en la avenida Tachiquilte y la calle San Esteban del fraccionamiento Musala.

Hasta el momento, los familiares no se han pronunciado ante lo ocurrido, por lo que se desconoce cuál es su postura. En tanto que sus fans han exigido justicia y han solicitado a las autoridades de Culiacán que investiguen su desaparición forzada.

Hombres armados raptan a una gordita apodada "La Nicholette" (20) una "influencer", dicen, en Culiacan.



Su Cybertruck quedó abandonada y la cámara de la camioneta grabó el momento. #PandaNews pic.twitter.com/GZHjKDKKUQ — Panda del Amor (@PandadelAmor20) January 21, 2026

¿Cuál fue el último mensaje de ‘La Nicholette’ previo a su secuestro?

Tan solo unas horas antes de su secuestro, ‘La Nicholette’ publicó una historia en Instagram en la que se le podía ver en su habitación, tomando agua de un termo. Escribió: “Wake tf up”, que significa “Despierta”.

En tanto que su último video en YouTube fue hace tres semanas. Se titula ‘Catadores de matcha’ y se le observa a la joven junto a sus amigos disfrutando de un buen momento.

Sus fervientes seguidores siguen en espera de noticias sobre su paradero. Hasta ahora, las autoridades de Sinaloa no han dado ningún clase comunicado ante el siniestro, pero se ha reportado que la Fiscalía del estado ya está investigando lo ocurrido.

La Nicholette último mensaje / Redes sociales

¿Quién era ‘La Nicholette’, influencer secuestrada?

Nicholette Pardo Molina, mejor conocida en redes sociales como ‘La Nicholette’, es una influencer de 20 años que ganó popularidad hace algunos años por su contenido de moda y estilo de vida en diferentes plataformas como YouTube y TikTok. Cuenta con 164 mil seguidores en Instagram.

Es originaria de Culiacán, Sinaloa. Pese a su corta edad, también es dueña de una boutique en la zona exclusiva de la Isla Musala. Ganó notoriedad cuando Grupo Arriesgado le compuso una canción llamada ‘La muchacha del salado’.

En su momento, se dijo muy feliz de que le hayan hecho la canción y mencionó estar tranquila con la prosperidad de su negocio, así como de la fama que ha adquirido en redes sociales. También dejó claro que no le interesaban las envidias.

“Ando por mi camino, no por la vida de otros, me vale m...hay envidias, críticas y todo eso, pero no me importa, yo soy una persona normal, no me creo nada”, expresó.

