Abelito, tras la angustia, aclara qué lo llevó a ser hospitalizado: ¿qué realmente le ocurrió al influencer?

Abelito, tercer finalista de La casa de los famosos México 2025, dio detalles sobre su estado de salud, luego de encender las alarmas entre sus seguidores tras ser hospitalizado, aclarando qué fue lo que le ocurrió y cómo se encuentra actualmente.

Descubre qué ocurrió con Abelito, por qué fue internado y cómo se encuentra actualmente. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Abelito tras ser hospitalizado de emergencia?

Abelito generó inquietud entre sus seguidores luego de compartir una imagen desde un hospital a través de sus redes sociales, sin ofrecer detalles sobre su estado de salud. La publicación llamó la atención al no incluir información médica ni explicar las razones de su ingreso.

Más tarde, el creador de contenido aclaró que decidió difundir la fotografía únicamente para tranquilizar a quienes lo siguen, al señalar que se encontraba estable y en condiciones de continuar activo, aunque evitó precisar el diagnóstico o el motivo de la hospitalización.

En la imagen que compartió, Abelito aparece recostado en una cama de hospital, con ropa abrigadora y las manos entrelazadas sobre el abdomen, mientras a su alrededor se observan monitores, cables y equipo médico. La fotografía fue acompañada de un breve mensaje con el que buscó enviar calma: “Si subo esto es porque ya estoy mejor y sigo activo”, escribió, sin agregar más detalles sobre el tratamiento o el tiempo que permanecerá bajo observación médica.

Estado de salud de Abelito: el influencer comparte imagen hospitalizado. / Foto: Redes sociales

Abelito revela los motivos por los que lo hospitalizaron: ¿Qué tiene?

Luego de generar preocupación, Abelito explicó qué fue lo que ocurrió y por qué decidió ausentarse brevemente de redes sociales. A través de un mensaje dirigido a sus seguidores, el tercer finalista de La casa de los famosos México 2025 agradeció primero el apoyo recibido y aclaró el motivo de su silencio.

“Familia, primero que nada quiero agradecer por todos sus mensajes, justo estoy respondiendo y agradeciendo de todo corazón por tenerlos en mi vida y por contar con su apoyo”, escribió el creador de contenido, antes de explicar que priorizó su recuperación: “No contesté antes porque tomé los días de recuperación y descanso sólo dedicados a la salud”. Abelito

Además, el influencer detalló que su hospitalización estuvo relacionada con el desgaste acumulado por su ritmo de trabajo. “Hoy me siento mucho mejor, fueron días de mucho trabajo y cansancio laboral, pero por todo en orden”, compartió, al tiempo que informó que tomó la decisión de hacer una pausa breve. “Tomaré un par de días para mí para despejar la mente y agarrar energías”, señaló, dejando claro que se trata de un descanso enfocado en su bienestar.

Abelito finalmente dio a conocer los motivos que lo llevaron al hospital. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Abelito hoy, 20 de enero?

Sobre su estado actual, Abelito aseguró que se encuentra estable y con mejoría, además de mantener planes activos a corto plazo. “Seguimos activos y preparando muchas cosas para ustedes”, expresó, tranquilizando a quienes se mantuvieron atentos a su situación. El creador de contenido subrayó que este periodo le permitirá retomar actividades con mayor equilibrio.

Finalmente, cerró su mensaje con palabras de agradecimiento y cercanía hacia su comunidad. “Gracias por no soltarme y por estar al pendiente, Dios me los bendiga y les dé salud”, escribió, reafirmando el vínculo con sus seguidores y confirmando que su recuperación avanza mientras se toma el tiempo necesario para descansar.

