Abelito es hospitalizado de emergencia: ¿Qué le pasó al influencer? Publica FOTO y preocupa a sus fans

Abelito, exparticipante de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025, compartió una fotografía desde una cama de hospital, lo que de inmediato generó preguntas sobre su estado de salud. La publicación, difundida a través de sus redes sociales, provocó una ola de mensajes de apoyo y especulación, por lo que aquí te contamos qué se sabe hasta ahora sobre la situación que atraviesa y cuál es la información que él mismo ha dado al respecto.

No te pierdas: Aranza Salazar, novia de Abelito, habla por primera vez de su “oscuro” pasado y ¿lo confirmó? ¡Esto dijo!

Abelito aparece hospitalizado y preocupa a sus seguidores. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Abelito, exparticipante de La casa de los famosos México?

Tras publicar una fotografía desde el hospital, Abelito no brindó detalles sobre las causas de su hospitalización. Sin embargo, la publicación provocó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes se han mantenido atentos a cualquier actualización por parte del creador de contenido.

Días antes, Abelito y Aldo de Nigris documentaron su viaje a Brasil, donde participarían en el reality show ¿Apostarías por mí?. A través de Instagram, mostraron la preparación, el vuelo rumbo a São Paulo y su llegada al país, el cual se desarrollaba conforme a lo planeado.

No obstante, durante un traslado por carretera, ambos quedaron varados debido al desbordamiento de un río provocado por las fuertes lluvias registradas en distintas zonas de Brasil. En varios videos se observa la camioneta detenida en medio del camino, mientras explican que la situación les impidió continuar su trayecto. “Bueno, así se resumió nuestro viaje a Brasil, después de que se desbordara un río y quedáramos atrapados con todos nuestros planes cancelados y el único que parece no darse cuenta es mi compadre”, escribió Abelito.

No te pierdas: Abelito ¿red flag andante? Rumores dicen que controla las redes de su novia tras su presunto pasado oscuro

Abelito publica FOTO desde el hospital: ¿qué ocurrió con el influencer? / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Abelito? El influencer comparte foto

Abelito generó inquietud entre sus seguidores luego de compartir una imagen desde el hospital, sin ofrecer detalles médicos sobre su situación. A través de una historia publicada en su cuenta oficial, el creador de contenido explicó únicamente que decidió compartir la fotografía porque se encontraba mejor y seguía activo, sin precisar el motivo de su ingreso ni el diagnóstico recibido.

En la imagen difundida en redes sociales, Abelito aparece recostado en una cama de hospital, vestido con ropa abrigadora y con las manos entrelazadas sobre el abdomen. A su alrededor se observan cables, monitores médicos y equipo hospitalario, elementos que confirman que se encuentra bajo atención médica.

La fotografía va acompañada de un breve mensaje en el que Abelito señala que decidió compartir la imagen porque se encuentra estable: “Si subo esto es porque ya estoy mejor y sigo activo”.

Al momento, no hay más detalles sobre el estado de salud de Abelito, ni por qué fue hospitalizado de emergencia. Por esta razón, sus seguidores siguen a la espera de una explicació sobre esta situación.

No te pierdas: Alexis Ayala excluye a Elaine Haro de la “manada” y Aldo de Nigris reacciona: ¿se acabó el team Noche?

Estado de salud de Abelito: el influencer comparte imagen hospitalizado. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Abelito, influencer hospitalizado?

El creador de contenido Abelito nació en Zacatecas y desde ahí comenzó el camino que lo llevó a consolidar una presencia constante en redes sociales. Es conocido por su actividad como creador de contenido, actuar en teatro, personalidad de TikTok y DJ, principalmente a través de su cuenta oficial, donde suma más de siete millones de seguidores. Su contenido se centra en videos de comedia y publicaciones que muestran aspectos de la industria musical, en las que ha compartido apariciones junto a artistas como Peso Pluma y Luis R Conriquez.

Antes de dedicarse de lleno a las redes sociales, Abelito estudió la licenciatura en Economía en la Universidad de Zacatecas. Su incursión en TikTok comenzó durante la pandemia de Covid-19, cuando compartía videos de baile, formato que marcó sus primeras publicaciones en la plataforma. Con el paso del tiempo, su presencia digital le abrió nuevas oportunidades, entre ellas su participación en el video musical “Solo me dejaste” de Grupo Marca Registrada y su participación en La casa de los famosos México 2025, donde se convirtió en el tercer finalista del reality show.

No te pierdas: Abelito sufrió terribles momentos en su infancia ¿tenía mala relación con su papá? ¡Su mamá lo defendía!