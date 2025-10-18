Papá de una famosa actriz y cantante, es acusado de secuestro y tortura a exempleados: ¿De quién se trata?

Semanas atrás se revelaba que el papá de Julión Álvarez era detenido en el Estado de Campeche en un operativo de seguridad. Según versiones locales, se especulaba que fue detenido ya que viajaba en una camioneta con reporte de robo y en posesión de armas de fuego. Ahora otro padre de una famosa celebridad es señalado también y fue fue detenido por las autoridades tras enfrentar graves acusaciones de secuestro y tortura en contra de dos exempleados. ¿Qué pasó exactamente?

¿Qué cantante se encuentra en polémica tras detención de su papá por presunto secuestro?

Una complicada polémica ha azotado a Greeicy Rendón, una reconocida actriz y cantante colombiana quien se encuentra en el ojo mediático, tras la detención de su papá por un presunto secuestro y tortura .

Greeicy Rendón nació en Cali, Colombia, y desde temprana edad mostró una fuerte inclinación por las artes escénicas, según cuenta ella en entrevistas previas. Durante su infancia tomó clases de canto, interpretación y piano.

Greeicy comenzó su carrera en la televisión colombiana actuando en telenovelas juveniles. Uno de sus papeles más destacados fue como Daisy O’Brien McLaren en la serie Chica Vampiro (2013), un éxito internacional de Nickelodeon Latinoamérica que la catapultó a la fama en países como Francia, Italia y México.

Aunque comenzó como actriz, Greeicy siempre tuvo la música como pasión central. Su transición al canto profesional ocurrió a mediados de la década de 2010. En 2017 lanzó su primer sencillo Brindemos y poco después comenzaron a llegar éxitos más grandes

Greeicy Rendón en polémica, padre de la cantante acusado de secuestro / Redes sociales

¿De qué acusan al papá de la cantante Greeicy Rendón?

Según las investigaciones (y retomado de Radio Fórmula), los hechos ocurrieron el 8 de mayo de 2023, cuando cinco hombres (al parecer escoltas de la familia Rendón) interceptaron a dos trabajadores de una obra en el predio de Greeicy.

Las víctimas señalaron que fueron sometidas a interrogatorios violentos, golpes brutales e intimidaciones con armas de fuego, todo bajo las órdenes directas de Luis Alberto Rendón.

Me pusieron el revólver en los dientes para restregármelos bien duro, y me decían que si yo no cantaba donde estaba la caja fuerte, que me atuviera a las consecuencias,.., Empezaron a golpearme con la cacha del revólver; me tiraron (golpearon) en la cabeza y me cogieron siete puntos; después me pegaron en la barriga, en la costilla, en la cara, y me hincharon la vista. Francisco de 61 años durante audiencia, víctima

Según un texto retomado de Radio Fórmula, una de las víctimas aseguró que nunca ingresó a la casa principal, ya que su labor como obrero se limitaba a trabajos en el exterior de la vivienda. Pese a ello, tanto él como su compañero presuntamente fueron privados de su libertad durante horas y sometidos a tratos crueles y degradantes .

Greeicy Rendón y su papá, tras acusaciones en su contra por secuestro y tortura / Redes sociales

¿Qué dijo Greeicy Rendón sobre la detención de su papá?

Tras la creciente atención mediática que ha generado el caso (y considerando que Rendón es cantante de música popular) Greeicy decidió pronunciarse públicamente sobre la difícil situación familiar que enfrenta.

En las últimas horas, la intérprete oriunda del Valle del Cauca publicó un video acompañado de un emotivo mensaje, en el que expresó el profundo dolor que le ha causado este acontecimiento relacionado con su padre.

Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un GRAN ser humano… Vienen de las personas con las que crecí, la familia que me rodea desde mi día cero, que me enseñó entre tantas cosas a trabajar duro. (...) Es imposible que no duela el alma cuando te tocan lo que más amas y más aún cuando sabes lo M A R A V I L L O S O S que son como seres humanos. Greeicy Rendón, vía Instagram

En sus palabras, resaltó la relevancia de los valores con los que fue criada, los cuales han sido fundamentales en la formación de su identidad y principios como persona.

