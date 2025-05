Papá de Lupita TikTok estalla contra Ricardo ’N’, esposo de la tiktoker: “Él fue el que hizo daño”

La tiktoker Lupita TikTok ha permanecido como tendencia en México. El martes 13 de mayo se confirmó la lamentable muerte de su bebé y las búsquedas sobre ella y su entorno se incrementaron. Ahora, su papá está generando revuelo en las redes, luego de las declaraciones que hizo sobre su yerno. ¿Qué dijo?

¿Cuándo y por qué fue detenido Ricardo ’N’, esposo de Lupita TikTok?

El pasado sábado 10 de mayo se detuvo a Ricardo ’N’. De acuerdo con la información que compartieron reporteros de distintos medios estatales, a través de redes sociales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, detuvieron a la pareja de Lupita, de 47 años por el delito equiparable a violación.

Ricardo ‘N’ es un hombre de 47 años de edad que ha ganado popularidad en redes sociales en los últimos meses gracias a su esposa Lupita TikTok, una joven que se viralizó tras participar en un programa con Adrián Marcelo.

“El delito equiparable a la violación, perpetrado mediante el abuso que cometiera en contra de una persona con vulnerabilidad cognitiva, al haber tenido relaciones sexuales procreando una hija, sin estar por la naturaleza de la víctima, en condiciones para tener dicha hija”, se afirmó en un presunto informe de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

¿Qué dijo el papá de Lupita TikTok sobre su yerno, Ricardo ’N’?

Ahora, tras confirmarse la lamentable muerte de su nieta, el padre de Lupita TikTok concedió una entrevista a Gente Regia, en la que indicó que la influencer está tranquila, aunque no puede ingresar a la vivienda que compartía con su pareja: “Están bien, acaban de llegar porque fueron por una ropa a su casa. Está todo tranquilo, llegó bien, acá la tengo yo en la casa porque no puede entrar allá, pusieron cinta canela”.

“Allá vivían los dos. Acordonaron la casa. Pusieron cinta canela y al candado que tenía lo taparon con cinta canela para que no se metiera nadie. Nada más fue por su ropita y cosas de ella, de pintura”, agregó el papá de Lupita y aseguró: “Él nos decía: ‘No vayan, porque me van a meter en problemas‘, pero como dice uno, él fue el que hizo daño”.

Papá de Lupita TikTok habla de su condición ¿Qué tiene la tiktoker?

Mucho se ha especulado sobre la posible condición física y cognitiva de la influencer que en un principio fue señalada por presunta negligencia. Aunque algunos creadores de contenido han indicado que la influencer es una persona de talla baja, el papá de Lupita aclaró la verdadera condición, desde su punto de vista.

“El habla, cuando habla se pausa y es lo que tiene ella. Cuando estaba en la secundaria, muchos le hacían bullying. Le decían: ‘Ahí va la enanita. La que no se bañaba’, de ahí agarró de cómo habla… Nada más tiene el problema del habla. Eso es todo”, aseguró el padre de Lupita TikTok. Sin embargo, el presunto informe que fue filtrado por Grupo Multimedios sí indicaría que la tiktoker tiene una condición cognitiva que la vuelve una persona vulnerable.