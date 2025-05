¿Lupita TikTok es violentada por su esposo y le quita todo su dinero? Esto dice una vecina de la tiktoker

La tiktoker Lupita TikTok ha sido blanco de los reflectores desde hace varios días. Su bebé a pocos días de nacida vive una complicada situación de salud. Algunos reportes han apuntado a que la bebé tendría muerte cerebral. Sin embargo, no existe un informe oficial que pueda corroborar o desmentir dicha información.

Lo que sí ha trascendido en días recientes son las presuntas carpetas de investigación que se habrían abierto sobre el caso. En las presuntas líneas de investigación, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, estaría investigando si Lupita padece alguna condición cognitiva que la haga ‘vulnerable’.

Lupita TikTok ha sido ‘defendida’ por una mujer que asegura ser su vecina. / Redes sociales.

¿Medellín violenta a Lupita TikTok y le quita su dinero?

Una mujer está causando revuelo en redes, después de que a través de su cuenta de TikTok revelara que es vecina y amiga de la creadora de contenido, por lo cual, supuestamente, ha visto de primera mano la interacción entre Lupita y su esposo Ricardo Medellín, así como con el mánager de ésta. Asegurando que es maltratada física y verbalmente. Además, la mujer identificada como Karo Peña afirmó que tanto Medellín, esposo de Lupita, como su mánager le quitan el dinero que obtiene por su monetización en redes.

“Es mi vecina y yo la conozco desde que vive aquí en la colonia, sinceramente me parece injusto que ellos vivan en esas condiciones siendo que los que la manejan viven un poco mejor o muchísimo mejor que ellos. Su esposo la manipula y le quita todo su dinero”, dijo la mujer, quien aseguró que Lupita y Medellín viven en condiciones precarias.

La pareja se ha vuelto blanco de críticas por la presunta negligencia que habrían cometido con la menor.

¿Quién es el mánager de Lupita TikTok, también acusado de violentarla?

El joven que ha aparecido como mánager de la influencer es un tiktoker identificado como James Flores. A través de sus cuentas y las de Lupita, el hombre ha mantenido las actualizaciones sobre el estado de la bebé de Lupita. El joven se volvió tendencia en días recientes, pues usuarios de redes lo tacharon de aprovecharse de la situación para crear contenido afuera del hospital.

Al respecto James aseguró que era parte de la ayuda que podía darle a Lupita y Medellín, pues ellos viven de lo que generan vía redes. “Un video de comedia no nos define, fue un minuto de video pero son 24 horas de preocupación, de verlos llorando, de darles una palmada”, dijo en un video que ronda en TikTok.

James Flores aseguró que realizaron un video de comedia para ayudar a la pareja con los gastos. / Redes sociales.

¿Qué dijo Medellín sobre las críticas hacía él y Lupita, en su más reciente aparición en televisión?

En una reciente entrevista para Canal 6, Ricardo Medellín, esposo de Lupita, aseguró estar consciente de las críticas que ha recibido él y su pareja y pidió empatía. Además, también agradeció a quienes le han brindado su apoyo en estos momentos difíciles.

“Nosotros no le hacemos daño a nadie, no criticamos a nadie, ella es una persona muy sencilla, muy amorosa, no quita el pie del cañón, ella no quiere separarse de aquí. Si grabamos es porque de ahí comemos nosotros. Nos criticaron porque grabamos, grabé enfrente del hospital”, dijo Medellín al ser cuestionado sobre las críticas que han recibido en días recientes.

“Mañana nos van a dar un resultado de un estudio, de su cabecita”, dijo el padre de la menor sobre el estado de salud de la bebé.