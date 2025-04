Influencer mexicana es acosada en plena transmisión en vivo: “Me apuntaron con un láser”

Las transmisiones en vivo son el ‘pan de cada día’ de las redes sociales, en ellas, creadores de contenido e influencers comparten su visión del mundo, platican anécdotas y hasta conviven con sus seguidores a través de enlaces en directo a través de las diversas plataformas, sin embargo, es en estos momentos en los que también pueden ocurrir sucesos extraños que quedan captados ante las cámaras.

Tal es el caso de una youtuber e influencer mexicana que hace unos días causó preocupación entre sus seguidores al confesar que, aunque no quiso alarmar a sus fans al momento de su transmisión, notó algo raro. ¿De quién se trata?

¿Cuánto cobraba Marianne por colaboración? / Pixabay

Lee también: Detienen a influencer por presunto robo de 400 mil euros a empresario mexicano: ¿de quién se trata?

¿A qué influencer mexicana le apuntaron con un láser durante su transmisión?

Se trata de la joven influencer Iza Macondo, mejor conocida por su nombre de usuario en las redes, ‘Conder’, la joven suele compartir contenido junto a su novia, Doris, juntas tienen una cuenta llamada ‘Conder y Name’ y también es conductora de un pódcast llamado ‘En buen pedo’ que tiene más de 700 mil seguidores en YouTube.

La joven compartió en sus redes que estaba preocupada pues no sabía qué era lo que podía significar una extraña luz que apareció cuando realizaba una transmisión en vivo. A través de Tiktok e Instagram, ‘Conder’ compartió videos explicando la situación.

La influencer Iza Castro compartió su preocupación. / Instagram

No dejes de leer: Influencer es atacado por cobra en Tailandia: el veneno le cayó directo en los ojos y podría dejarle daños

¿Qué dijo ‘Conder’ sobre el láser que apareció en su transmisión?

La creadora de contenido externó en sus redes minutos después de finalizada su transmisión lo que había sucedido: “Ya me preocupó. Estaba haciendo un live. Llevaba una hora transmitiendo y en la tele comencé a ver la luz brillante. Era un láser apuntándome desde la calle. Me saqué mucho de onda”, dijo la joven, que añadió que algunos de sus seguidores le recomendaron no asomarse ni salir porque la situación podría ponerla en riesgo.

“He recibido mensajes de mis seguidores diciéndome que son mis vecinos. Son poquitos. Si tú eres uno de ellos, por favor, no lo vuelvas a hacer. No está bien. Me apuntaron con un láser”, expresó ‘Conder’. Horas más tarde sus seguidores compartieron más videos del momento en que se puede apreciar el momento relatado por la tintorera, que hace tiempo quiso abrirse paso en la música pero desde hace unos meses, pausó su sueño.

La influencer causó controversia hace tiempo al volverse amiga del también tiktoker Omar Núñez. / Instagram.

¿Qué puede significar que aparezca un láser apuntando a una persona?

De acuerdo con algunos comentarios de las redes, la situación podría ser grave pues algunas armas de gran alcance pueden contar con una luz láser para apuntar hacía el objetivo. Sin embargo, otros seguidores de ‘Conder’ le pidieron mantener la calma, pues también pueden ser luces de señalamiento que venden en papelerías y en algunas ocasiones son utilizadas para señalar información en diapositivas o llegan a ser usadas para jugar con los gatos.

La creadora de contenido pidió a sus vecinos que si la ubican y llegan a ver sus videos, no compartan su dirección, pues se siente cómoda en el departamento que renta y no le gustaría tener que mudarse ante lo sucedido. Conder también ha destacado en las redes por su amistad con Omar Núñez, ex de la creadora de contenido Tammy Parra, a quien le propuso matrimonio en París y a las pocas horas se supo que la había traicionado, originando una de las rupturas más sonadas en las redes sociales.