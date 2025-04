Detienen a influencer por presunto robo de 400 mil euros a empresario mexicano: ¿de quién se trata?

El 28 de septiembre de 2024, el empresario mexicano Enrique Abascal, de 43 años, denunció el robo de su caja fuerte en la suite del Hotel Wellington, ubicado en el exclusivo barrio de Salamanca en Madrid. El botín incluía tres relojes de lujo valorados en 360 mil euros, varias pulseras por 6,700 euros, 5 mil euros en efectivo y otros objetos personales .

Las cámaras de seguridad del hotel captaron supuestamente a Marta Hermoso ingresando al establecimiento junto a Abascal un día antes del robo. Según la investigación, Hermoso habría aprovechado esa visita para obtener información sobre la habitación y los objetos de valor del empresario. Posteriormente, habría alertado a sus cómplices sobre la ausencia de Abascal, facilitando así el acceso a la suite y la sustracción de la caja fuerte.

Mira: Querida influencer sufre accidente fatal; su esposo murió, mientras que ella y su hija están hospitalizadas

¿Quién es la influencer Marta Hermoso, y cómo ha reaccionado ante las acusaciones de robarle al empresario mexicano Enrique Abascal?

Marta Hermoso es una influencer sevillana de 35 años, conocida por su contenido relacionado con moda, estilo de vida y eventos de lujo. Antes del escándalo, contaba con una comunidad significativa en redes sociales, donde compartía su estilo de vida glamuroso y colaboraciones con marcas exclusivas .

Tras su detención, Hermoso eliminó sus perfiles en redes sociales y ha negado rotundamente su implicación en el robo. Su abogado, Juango Ospina, sostiene que la identificación realizada por la policía es errónea y que Marta no se encontraba en el hotel el día del robo. Además, argumenta que las imágenes de las cámaras de seguridad no son concluyentes y que su clienta no conoce a los otros tres detenidos .

Te puede interesar: Muere famosa influencer a los 28 años; no podía comer ni hablar tras una larga enfermedad

¿Qué pruebas tiene la policía contra Marta Hermoso?

La policía basa su acusación en varias evidencias:



Imágenes de las cámaras de seguridad que muestran a Hermoso ingresando al hotel con Abascal.

que muestran a Hermoso ingresando al hotel con Abascal. Declaraciones de uno de los cómplices, quien afirmó que Hermoso ideó el plan y proporcionó detalles clave para ejecutar el robo .

y proporcionó detalles clave para ejecutar el robo . Una multa de tráfico al vehículo utilizado en la huida, que permitió rastrear a los implicados.



Estas pruebas llevaron a la detención de Hermoso y sus tres presuntos cómplices, quienes fueron puestos en libertad con cargos por robo con fuerza.

Actualmente, Marta Hermoso se encuentra en libertad con cargos mientras continúa la investigación. Su defensa insiste en su inocencia y en que se ha cometido un error en su identificación.

Lee: Influencer es atacado por cobra en Tailandia: el veneno le cayó directo en los ojos y podría dejarle daños