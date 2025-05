Los motivos por los que el esposo de Lupita TikTok sería investigado por las autoridades ¿De qué lo acusan?

Desde hace una semana, el nombre de Lupita TikTok se relaciona con la controversia que involucra la salud de su bebé, que fue internada por meningitis, deshidratación severa y otras infecciones, según declaró una presunta enfermera del hospital de Nuevo Léon en donde la menor se encuentra hospitalizada con un aparente diagnóstico de muerte cerebral, que no ha sido confirmado.

Ahora, la pareja se ha vuelto blanco de críticas por la presunta negligencia que habrían cometido con la menor y por unas declaraciones hechas por Ricardo Medellín, esposo de Lupita y papá de la niña. Esto podría llevarlo a ser investigado por las autoridades.

La pareja se ha vuelto blanco de críticas por la presunta negligencia que habrían cometido con la menor.

No dejes de leer: Lupita TikTok: Reportan supuesta muerte cerebral de la hija de la influencer, según empleada del hospital

¿Por qué podría ser investigado Ricardo Medellín, esposo de Lupita TikTok por la Fiscalía de Nuevo León?

Este 5 de mayo se dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León habría comenzado una investigación en contra de Ricardo Medellín, el esposo de Lupita TikTok, pues el DIF de Nuevo León pidió que se investigue a la pareja, por negligencia.

Ricardo Medellín también sería investigado de parte de la Fiscalía de Nuevo León por abuso de menores. De acuerdo con Grupo Multimedios, fuentes oficiales les confirmaron que desde el martes 29 de abril, hay una denuncia en contra de Ricardo Medellín, aunque se desconoce si es por su relación con Lupita TikTok o una anterior.

Lo anterior, después de que resurgiera un episodio de ‘El rincón del podcast’ en el cual el esposo de Lupita TikTok, Ricardo Medellín, reveló que se casó con una menor de edad, quien tenía 14 años mientras él tenía 39. Ante la sorpresa del entrevistador quien le preguntó cuántos años tenía en dicho matrimonio, Ricardo Medellín cambió su edad y la redujo a 29 años. Sin embargo, su hijo mayor tendría 16 años, por lo que se cree que podría tratarse de esa relación a la que hace referencia .

La denuncia en contra de Ricardo Medellín fue interpuesta por la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Nuevo León. Usuarios de redes sociales también lo han señalado de ser la persona que daría drogas a Lupita TikTok, pues aseguran que antes de su relación, ella podía hablar con fluidez y mantener una conversación de forma normal.

La pareja ha sido blanco de severas críticas desde hace una semana.

Mira: Conductor de ‘Hechos Meridiano’ publica video del cuerpo de su hija que salvará vidas; revela de qué murió

¿Quién es Ricardo Medellín, el esposo de Lupita TikTok?

El esposo de Lupita TikTok según reportes en redes es Ricardo Medellín, conocido en redes sociales como ‘Sonrris Medellín’. Es un conductor de transporte público en Monterrey, notablemente mayor que Lupita, lo que ha generado especulaciones y críticas en redes sociales, pues él tiene 46 años y ella apenas 22.

En abril de este año comenzaron a surgir rumores de que el hombre era en realidad tío de Lupita. Sin embargo, Medellín aclaró que era totalmente falso. Por su parte, Lupita describió a Ricardo como una “persona tranquila” que se haría responsable de los gastos y cuidados de su hija. Así lo dijo en una entrevista con el creador de contenido identificado como ‘Reportero de barrio’.

El hombre de 46 años hizo una controversial declaración en un podcast y ahora ha resurgido.

También lee: Piden justicia por trágica muerte de Snoop, perrito influencer ¿Qué le pasó?

¿Lupita TikTok será investigada por las autoridades?

A través de TikTok, una usuaria compartió detalles sobre la presunta carpeta de investigación que se habría abierto contra la tiktoker. La mujer identificada como Karito Peña indicó que las primeras investigaciones serán para determinar si Lupita está siendo violentada por las personas que la rodean.

“El caso de Lupita TikTok ya tiene un informe en la fiscalía. Se le va a evaluar médica y psicológicamente y se llega a comprobar que ella no está apta para tomar decisiones, por fin se le va a investigar al supuesto mánager y al esposo, así que si me preguntan que todo el desmechoneo que me gané por haber hecho los videos anteriores hablando sobre Lupita valieron la pena, les puedo decir que sí”, dijo la mujer en su cuenta de TikTok.

Usuarios de redes han pedido que el caso no se olvide y se mantenga informada a la audiencia sobre la evolución de la bebé.

¿Cuál es el estado de salud de la bebé de Lupita TikTok?

Hasta ahora, ha trascendido que Lupita ha permanecido a las afueras del hospital y ha dado algunas entrevistas en donde asegura estar muy preocupada por el estado de la menor, aunque no ha dado mayores detalles ni del estado de salud de la pequeña ni de las presuntas investigaciones que la involucran a ella y a su pareja.

De acuerdo con los últimos reportes, compartidos a través de su cuenta de TikTok, se informó que la joven ha estado durmiendo a las afueras del hospital y que la bebé fue reportada aún muy delicada.

Según explicó la creadora de contenido, Dayanne Chrissel, la menor estaría recibiendo respiración con ayuda de un ventilador mecánico, hasta ahora la pequeña seguiría sin respuesta a estímulos ni reflejos, detalló la comunicadora a través de su cuenta de TikTok.