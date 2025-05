Ana María Alvarado a punto de recibir sentencia en su demanda contra Maxine Woodside ¡ya hay fecha!

Después de más de tres décadas de trabajo junto a Maxine Woodside en el programa “Todo para la mujer”, Ana María Alvarado se encuentra a punto de conocer el fallo definitivo en la demanda laboral que interpuso tras su sorpresiva salida del espacio radiofónico.

Con pruebas contundentes y una historia de compromiso profesional, la también conductora de “Sale el sol” busca que se le reconozca una liquidación justa tras más de 32 años de colaboración.

Ana María Alvarado / Redes sociales

¿Por qué Ana María Alvarado demandó a Maxine Woodside?

La polémica comenzó en 2023 cuando Ana María Alvarado fue despedida de manera abrupta del programa que compartía con Maxine Woodside. En medio de tensiones crecientes, la periodista notó cómo se reducían sus participaciones hasta quedar relegada a un solo día por semana. “Me ignoraban al aire y me sentía desplazada”, relató en su canal de YouTube. Ante la falta de diálogo y claridad, decidió iniciar una batalla legal por despido injustificado.

Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando, en pleno proceso legal, Maxine negó tener una relación laboral directa con ella. “Cara a cara, Maxine miente y asegura que su hijo Fernando nunca fue productor, que ella jamás me pagaba, que siempre fue Radio Fórmula, y que yo solo estaba ahí porque la empresa lo decidió", reveló Alvarado. Esta declaración llevó a Ana María a reunir pruebas contundentes de que sí existía un vínculo laboral, aunque fuera por honorarios.

Captura de pantalla/Sale el sol

¿Qué pruebas presentó Ana María en el juicio contra Maxine Woodside?

La periodista explicó que, aunque no tenía contrato formal, cumplía con todas las características de una relación laboral:



horarios fijos,

presencia en las instalaciones,

obediencia a órdenes y

hasta viajes con el equipo.

“Aun ganando por honorarios, se puede solicitar una liquidación si se demuestra la relación de trabajo”, señaló.

Ana María documentó toda su experiencia: desde recibos de honorarios hasta mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y grabaciones de llamadas. “Por fortuna, guardé todo, y eso ha sido clave”, afirmó. Además, detalló que el juicio ha pasado por varias etapas, incluidas audiencias, entrega de pruebas y peritajes. Uno de los puntos más importantes fue el análisis forense de su celular, donde se certificaron las conversaciones con Maxine y su equipo.

¿Cuándo se dictará la sentencia en el caso Ana María Alvarado vs Maxine Woodside?

Después de dos años de litigio, Ana María compartió emocionada que ya hay fecha para conocer la sentencia: será a finales de mayo de 2025.

"¡Y qué creen! Ya hay fecha para que dicten la sentencia y será a fin de mes (mayo)” Ana María Alvarado

Aunque confía en un fallo favorable, asegura que, gane o pierda, ya se siente satisfecha por haber luchado por sus derechos: “Gané porque exigí justicia. Seguí el proceso. Cuento con muy buenos abogados y he hecho lo que debía hacer conforme a la ley”. Además, recalcó que su conciencia está tranquila por haber actuado con respeto y profesionalismo durante todos los años que colaboró con Maxine.

Así captamos a Anita Alvarado a su salida de Tribunales de lo laboral. Los abogados de la empresa de Radio Fórmula no quisieron dar ninguna declaración a su salida / Alex Isunza

Ana María Alvarado “Me quedo satisfecha con el trabajo que realicé durante 32 años, para quién sabe quién, pero lo realicé. Nunca faltaba. Nunca tomé más que una semana de vacaciones. Cumplí órdenes. Traté con respeto a Maxine, porque yo la quería. La respetaba. Nunca quise ponerme por encima de ella. Conocía cuál era mi función y mi papel. Yo nunca me colgué de su nombre. No hice nada indebido, así que al final mi conciencia está tranquila”.

En su mensaje, también resaltó que nunca intentó sobresalir sobre Maxine ni aprovecharse de su fama.

¿Qué consecuencias tendría la sentencia para Maxine Woodside?

En caso de que la sentencia favorezca a Ana María Alvarado, Maxine Woodside tendría que proceder al pago de la liquidación correspondiente: “Si es a mi favor, ella tendrá que proceder a pagarme, pero si no sale a mi favor, pues sigo con mi vida, que por fortuna tengo a mi familia y trabajo”, contó Ana María.

A pesar de lo doloroso que ha sido este proceso, Ana María se mostró tranquila y agradecida. “Por fortuna no necesito ese dinero en este momento, aunque a todos nos cae muy bien, pero no me lo estarían regalando. Es lo que gané durante tantos años de trabajo”, reflexionó.

Hasta ahora Maxine no ha hecho declaración alguna sobre el avance y los detalles de la fecha de sentencia.