¿Ana María Alvarado y Maxine Woodside se encararon? Así fue la segunda audiencia tras demanda por despido

Ana María Alvarado y Maxine Woodside han estado envueltas en un fuerte escándalo desde principios del año 2023.

Recordemos que la conductora de ‘Sale el sol’ anunció, entre lágrimas, que había sido despedida del programa ‘Todo para la mujer’ en el que colaboró por varios años junto a la periodista antes mencionada.

En mayo del mismo año, Ana María Alvarado interpuso una demanda contra su exjefa por despido injustificado para pelar ante las autoridades la liquidación que asegura no le dieron al salir del programa ‘Todo para la mujer’.

Ana María Alvarado ya demandó a Maxine Woodside / Instagram: @maxwoodside @anamaalvarado

Se llevó a cabo primera audiencia de Ana María Alvarado y Maxine Woodside

La mañana del pasado 5 de agosto, se llevó acabo, en los Juzgados laborales, la primera audiencia preliminar en el juicio por despido injustificado que inició Ana María Alvarado en contra de Maxine Woodside.

Luego de dos horas de audiencia, a su salida Ana María Alvarado contó a TVNotas de qué se trató dicha reunión. “Esta audiencia fue para ratificar toda la carpeta de investigación de ambas partes y se revisaron las pruebas presentadas para que no haya algún tipo de impedimento para que el juicio siga su curso”.

Luis Pérez

Por otro lado, a través de un live en YouTube, Ana María dio más detalles de lo que sucedió en la primera audiencia por la demanda contra Maxine. Mencionó que Maxine no asistió a la audiencia preliminar. Explicó que ella no estaba interesada en asistir y que su abogado está muy limitado a querer conciliar. Sin embargo, reveló la fecha de la siguiente audiencia, día en el que ya podría haber una resolución al caso.

Además, apuntó que está confiando en la Ley y que se haga justicia, compartió que en la siguiente audiencia obligatoriamente Maxine debía asistir, ya que son pruebas presenciales y testimoniales. ¡Y esa audiencia fue hoy! ¿Se encararon?

Juan Pablo Méndez

¿Ana María Alvarado y Maxine Woodside se encararon en la segunda audiencia?

La mañana de este luenes 2 de septiembre se realizó una segunda audiencia en el Tribunal de Justicia de la CDMX y ¡Maxine, nuevamente, no se presentó!

El abogado de Anita, Raymundo Calva, señaló. “El procedimiento continúa, no hay mucho que declarar. No se presentó Maxine. Vamos a esperar a que acredite su ausencia, no sabemos a qué se debió. Hay que esperar la siguiente audiencia a finales de este mes”.

Así captamos a Anita Alvarado a su salida de Tribunales de lo laboral. Los abogados de la empresa de Radio Fórmula no quisieron dar ninguna declaración a su salida / Alex Isunza

Al preguntarle qué ocurrió en la audiencia, el abogado Calva comentó: “No hubo declaración de testigos de ninguna parte, esperemos que ya podamos platicar la siguiente audiencia más ampliamente”.

Por su parte, la periodista Anita Alvarado comentó sobre que no llegó la contraparte. “Lamento que no se termine este proceso y que se alargue por la circunstancia que sea. Creo que a todos nos gusta cerrar ciclos. Estoy bien y tranquila, pero así son las cosas en la ley, pero aquí seguiremos hasta el final porque no estoy peleando nada, simplemente lo justo”.

Al cuestionarla si sabe cuándo se podría dar un fallo final, respondió: “Yo espero que no sean tantas, que ya sea en la próxima. Ya lleva cuatro notificaciones sin presentarse. Siempre llegan solo sus abogados, yo no la he visto, espero que ya se solucione esto”.

Luego de preguntarle si Maxine tendrá miedo de darle la cara, la periodista mencionó.

“Claro, evidentemente no quieren cubrir sus responsabilidades. Nadie puede estar por encima de la ley. Todos debemos afrontar las cosas, lo que sucedió”. Ana María Alvarado

Por últimó, aprovechó las cámaras y le envió un contundente mensaje a su exjefa.

“Si ella está interesada en terminar este proceso hay que hacerlo, pero si no está interesada, alguien lo va a hacer y no será a su favor”, concluyó.

Así lo dijo Ana María Alvarado: