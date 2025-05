Filtran reporte de la fiscalía en caso de bebé de Lupita Tiktok ¿Se confirma negligencia?

Desde hace poco más de una semana, el nombre de la influencer Lupita TikTok se volvió tendencia luego de que se diera a conocer que su bebé, de pocas semanas de nacida, tuvo que ser hospitalizada muy delicada, presuntamente por un cuadro de deshidratación severa. Aunque no se ha confirmado, circuló una versión de la presunta muerte cerebral que tendría la menor, por lo que el desalentador panorama para ella ha desatado toda clase de rumores. Hay versiones de negligencia por parte de Lupita y su esposo, Ricardo Medellín, así como de supuesto consumo de sustancias por parte de ella, y abuso, por parte de él. Te contamos cuál es la situación actual del caso.

¿Cuál es el estado actual de la bebé de Lupita TikTok?

De acuerdo con los últimos reportes, compartidos a través de su cuenta de TikTok, una mujer informó que la joven tiktoker y su pareja han estado durmiendo a las afueras del hospital y que la bebé fue reportada aún muy enferma.

Por su parte, según explicó la tiktoker, Dayanne Chrissel, la menor estaría recibiendo respiración con ayuda de un ventilador mecánico, hasta ahora la pequeña seguiría sin respuesta a estímulos ni reflejos, detalló la comunicadora a través de su cuenta de TikTok.

Otra creadora de contenido aseguró que autoridades habrían ofrecido ayuda a Lupita de 22 años y a su esposo, Ricardo Medellín, de 45, para ofrecerles albergue cerca del hospital, pero ellos habrían rechazado la ayuda, pues estarían buscando rentar un departamento para estar cerca de la pequeña. Este lunes Medellín habría tenido un encuentro con la prensa en donde nuevamente dijo que “no hay un reporte concreto” sobre el diagnóstico de la menor.

¿Qué dice la información de la fiscalía sobre por qué hospitalizaron a la bebé de Lupita TikTok?

Luego de que este lunes se diera a conocer que se abrió una carpeta de investigación para determinar si el esposo de Lupita cometió abuso de menores. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León habría comenzado una investigación en contra de Ricardo Medellín, el esposo de Lupita TikTok, pues el DIF de Nuevo León pidió que se investigue a la pareja, por negligencia.

Ricardo Medellín también sería investigado de parte de la Fiscalía de Nuevo León por abuso de menores. De acuerdo con Grupo Multimedios, fuentes oficiales les confirmaron que desde el martes 29 de abril, hay una denuncia en contra de Ricardo Medellín, aunque se desconoce si es por su relación con Lupita TikTok o una anterior pareja con quien se habría casado Medellín cuando ella tenía tan solo 14 años de edad.

Ahora Grupo Milenio ha filtrado parte del expediente que se habría abierto, en donde se determina por qué tuvieron que hospitalizar a la hija recién nacida de Lupita TikTok. Supuestamente, se descarta que la menor haya sufrido negligencia. “Es afirmativo, el caso es motivo de investigación por la condición de la bebé. Aunque de manera preliminar no se detectó maltrato, al parecer es congénito”, se lee en la información publicada por el medio.

De esta manera, se confirmaría que lo que llevó al hospital a la bebé no fue un tema de negligencia, sino una enfermedad con la que nació y que puede derivarse de factores genéticos, ambientales o incluso una combinación de ambos que podrían afectar el funcionamiento de su cuerpo y ponen en riesgo su salud.

En algún momento, usuarios de redes sociales llegaron a especular que la joven madre le habría dado de tomar refresco a la bebé, lo que encendió las alarmas. Sin embargo, ahora se sabe que no fue más que un rumor de redes.

¿Por qué las autoridades podrían investigar a Lupita Tiktok por hospitalización de su bebé?

Pese a que, presuntamente, se hubiera determinado que Lupita no cometió negligencia con su bebé, se dio a conocer en días recientes que será sometida a diversas evaluaciones psicológicas para determinar si es una persona vulnerable o en riesgo de sufrir algún tipo de abuso por su entorno.

“El caso de Lupita TikTok ya tiene un informe en la fiscalía. Se le va a evaluar médica y psicológicamente y se llega a comprobar que ella no está apta para tomar decisiones, por fin se le va a investigar al supuesto mánager y al esposo, así que si me preguntan que todo el desmechoneo que me gané por haber hecho los videos anteriores hablando sobre Lupita valieron la pena, les puedo decir que sí”, dijo la usuaria identificada como Karito Peña en su cuenta de TikTok.