Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz, muestra el desgarrador regalo que no le pudo dar: VIDEO

El mundo del espectáculo sigue conmocionado tras el asesinato del cantante argentino Fede Dorcaz, ocurrido el pasado 9 de octubre en calles de la Ciudad de México. El artista de 29 años, quien se encontraba en un gran momento profesional, fue víctima de un presunto asalto mientras conducía su vehículo.

Pero más allá del impacto mediático, la pérdida dejó un dolor profundo en su círculo más cercano, especialmente en su pareja, la influencer venezolana Mariana Ávila, quien recientemente compartió con el público una dolorosa confesión: el último regalo que le compró a Fede y que jamás pudo entregarle.

Mariana Ávila novia de Fede Dorcaz rompió el silencio y defendio al cantante en redes sociales tras su muerte / Captura de pantalla

¿Cómo murió el cantante argentino Fede Dorcaz?

El pasado 9 de octubre, el cantante Fede Dorcaz fue asesinado en la Ciudad de México. El artista tenía previsto participar, junto a su pareja Mariana Ávila, en la séptima temporada del reality Las estrellas bailan en Hoy.

Según reportes del periodista Carlos Jiménez, el joven se encontraba dentro de una camioneta cuando dos sujetos lo atacaron a tiros y luego huyero del lugar presuntamente sin robar nada, lo que ha generado sospechas sobre un posible ataque premeditado.

Por su parte, Mariana Ávila descartó rotundamente que Dorcaz tuviera vínculos con actividades ilícitas y también desmintió rumores que lo señalaban como acompañado por otra mujer en el momento del crimen.

Que Fede jamás en la vida, ni siquiera por un minuto de su existencia se planteó meterse en malos pasos. (...) Él decía ‘prefiero morirme de hambre antes de que mi imagen sea manchada’. Mariana Ávila

Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz, pide que paren rumores sobre el asesinato de él / Redes sociales, archivo TVNotas y canva

¿Cuál fue el último regalo que Mariana Ávila le compró a Fede Dorcaz, pero que no le entregó?

A través de sus redes sociales, Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz, rompió el silencio sobre uno de los detalles más íntimos de su relación con el cantante. Se trataba de una cadena con la inicial “F”, un regalo que había preparado como sorpresa por un mes más de novios . Con palabras que reflejan una mezcla de ternura y devastación, la creadora de contenido reveló:

Hace unos meses me había comprado unas cadenitas con tu inicial y estaba esperando este fin de semana para sorprenderte usándolas. Mariana Ávila, vía X

La publicación, que rápidamente se volvió viral, despertó una oleada de reacciones en redes sociales. Lo que iba a ser un detalle romántico se transformó en un símbolo de duelo y recuerdo eterno.

“Quiero que sepas que tus fans te amamos y estamos contigo y lo único que queremos al igual que tú, es justicia.”

“Mucha fuerza mariana, tiene un ángel que te cuida ahora desde el cielo” y

“Dios te cuida y Fede tu nuevo angelito te va a cuidar.”

Hace unos meses me había comprado unas cadenitas con tu inicial y estaba esperando este fin de semana para sorprenderte usándolas, ahora el significado es diferente pero siempre tú en mi mente y corazón. pic.twitter.com/winNihDEXG — Mariana Ávila (@marianaavilatw) October 17, 2025

¿Cómo fue el funeral de Fede Dorcaz, excolaborador de Hoy asesinado?

Además de los padres de Fede Dorcaz y su pareja, Mariana Ávila, a la ceremonia de despedida también acudió Andrea Rodríguez, productora del programa Hoy. En declaraciones para TVNotas, Rodríguez aseguró que brindará apoyo económico y emocional a la familia del cantante durante este difícil momento.

Otra figura presente fue Marie Claire Harp, quien compartió que recientemente había felicitado a Fede por su incorporación al elenco de Las estrellas bailan en Hoy. La conductora lo recordó como un joven bondadoso, alegre y lleno de buena vibra, alguien que siempre irradiaba energía positiva a quienes lo rodeaban.

Despiden a Fede Dorcaz en su funeral: sus padres, su novia y amigos le dan el último adiós. / Redes sociales

Asimismo, figuras del medio como Mauricio Abad, Jimena Longoria, Guty Cárdenas, ‘la Bebeshita’, Malillany Marín y Karenka también se hicieron presentes para rendir homenaje al cantante.

Durante la ceremonia, a la que también tuvo acceso TVNotas, se pudo observar el féretro de Fede Dorcaz, acompañado por un retrato suyo y diversas coronas florales enviadas por amigos y seres queridos.

