Fuerte pelea estalla en el programa Hoy: “¡No tiene nada que hacer!”, le grita Bebeshita a Kunno en vivo

La tensión explotó en pleno foro del programa Hoy. Apenas comenzó la nueva edición de “Las estrellas bailan en Hoy” y ya hay drama, indirectas y hasta gritos. Esta vez, los protagonistas del escándalo fueron Kunno y la Bebeshita, dos de los participantes más mediáticos del reality de baile que se transmite dentro del matutino de Televisa. Lo que parecía una simple crítica terminó en una pelea que fue captada completamente en vivo, dejando al descubierto una rivalidad que nadie esperaba.

¿Qué pasó entre Kunno y la Bebeshita en “Las estrellas bailan en Hoy”?

La polémica se desató tras la presentación de la Bebeshita y Brandon Castañeda en la pista de “Las estrellas bailan en Hoy”. Aunque el dúo se mostró entusiasta, Kunno no dudó en dar su opinión y fue directo: “Ensayar nos serviría a todos para seguir mejorando”, dijo frente a las cámaras, dejando claro que no quedó convencido del desempeño de su compañera.

El comentario, aunque disfrazado de consejo, fue interpretado por la Bebeshita como una crítica directa a su esfuerzo. Sin pensarlo dos veces, respondió con una frase que encendió la mecha del conflicto:

Bebeshita “Es mi primera vez, yo no bailo como baila Kunno en TikTok todo el santo día, no tiene nada que hacer, solamente hace TikToks, por eso baila mejor. Sí le estoy echando muchas ganas”

¿Qué respondió Kunno a la Bebeshita tras la pelea en vivo en “Las estrellas bailan en Hoy”?

La tensión se sintió en el foro. Aunque Kunno intentó suavizar la situación diciendo que su comentario fue “desde la amistad”, el daño ya estaba hecho.

“Yo solamente estoy aquí en el reality contando lo que vi. A pesar de que falté a un ensayo, me salió bien la coreografía. Y acá sí le faltó un poquito de práctica y más ganas. Es mi amiga y pensé que se lo iba a tomar como entre amigos, pero si se ataca… aquí el que se enoja, pierde.”

La audiencia no tardó en reaccionar y el momento se volvió viral en redes sociales, donde los fans se dividieron entre quienes apoyan a la Bebeshita y quienes defienden a Kunno.

Por ahora, no se sabe si todo fue parte del show o si de verdad hubo molestia entre Kunno y la Bebeshita.

