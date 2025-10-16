Fede Dorcaz: Su familia destapa por qué lo asesinaron y dicen qué pasará con su cuerpo

El dolor por la muerte de Fede Dorcaz aún se vive, tras su brutal asesinato. La familia del joven modelo y cantante argentino, que fue atacado el pasado 9 de octubre en la Ciudad de México lanzó un comunicado en el que revelan el por qué del crimen que acabó con su vida. ¿Su cuerpo va camino a Argentina?

¿Dónde van a sepultar a Fede Dorcaz?

Hace unos días, se compartió en redes sociales que, mediante la plataforma GoFundMe, se lanzó una campaña de recaudación de fondos para que la familia de Fede Dorcaz repatriara su cuerpo a Argentina, su país de origen.

Ante esto, recientemente Mariana Ávila, pareja del fallecido Fede Dorcaz, aseguró que la familia del cantante, a pesar de ser personas acostumbradas a no aceptar ayuda externa, en este caso sí lo recibirían para cumplir la última voluntad de Fede, regresar a Argentina.

Lo único que puedo decir sobre eso, es que ese dinero, solamente, se los digo aquí, la familia de Fede son unas personas que son buenas personas, que tanto él como su familia nunca se dejaban ayudar. Ellos jamás en la vida hubiesen permitido que alguien les diera dinero, que los ayudaran. Lo están haciendo porque es la única manera de poder repatriar su cuerpo a Argentina. Mariana Ávila, pareja del fallecido Fede Dorcaz

La mañana de este jueves 16 de octubre, con un comunicado, la familia del modelo confirmó que su cuerpo va en camino a su país natal: Argentina . Aunque no se sabe si el dinero de las donaciones llegó a manos de su familia, el objetivo de repatriar su cuerpo, se cumplió.

La mañana de este jueves 16 de octubre, los restos del artista fueron trasladados vía aérea desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino al Aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, para posteriormente continuar el trayecto hacia Mar del Plata, donde será sepultado y recibirá descanso eterno. Comunicado compartido por la familia de Fede Dorcaz

¿Por qué mataron a Fede Dorcaz, según su familia?

El pasado jueves 9 de octubre, Fede Dorcaz fue asesinado mientras conducía por el periférico de la Ciudad de México. El joven artista, de apenas 29 años, había llegado al país con la ilusión de construir una carrera artística y ya se preparana para participar en el reality Las estrellas bailan en Hoy.

En el mismo comunicado, la familia de Fede compartió qué fue lo que pasó:

Fede Dorcaz perdió la vida la noche del jueves 9 de octubre, víctima de la delincuencia, tras salir de las instalaciones de Televisa San Ángel, donde ensayaba para su debut en el programa Las estrellas bailan en Hoy. Comunicado de la familia de Fede Dorcaz

Las palabras de la familia de Fede Dorcaz echan por tierra la ola de rumores en torno a la muerte del colaborador de Hoy, ya que había quienes aseguraban que se encontraba en “malos pasos” y el hecho pudo haber sido tomado como un “ajuste de cuentas”. Lo anterior, solo fueron especulaciones entre internautas. Al momento no hay un veredicto de las autoridades acerca del crimen.

¿Qué dijo Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz, acerca de los rumores de un ataque directo al modelo?

Durante un reciente encuentro con medios de comunicación en el funeral de Fede Dorcaz, Mariana Ávila se pronunció sobre los rumores que lo vinculaban con actividades ilícitas tras su asesinato en plena calle.

Conmovida por la situación, Ávila destacó que Fede era una persona reconocida por su luz, carisma y simpatía, y expresó su indignación ante las especulaciones que, según dijo, podrían dañar su reputación.

Ser reconocido por su esfuerzo, no por cosas malas, porque él jamás en la vida, nunca, nunca, quiero dejarles muy en claro porque hay mucha gente inventando cosas. (...) Que Fede jamás en la vida, ni siquiera por un minuto de su existencia se planteó meterse en malos pasos. (...) Él decía ‘prefiero morirme de hambre antes de que mi imagen sea manchada’. Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz

