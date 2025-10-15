Papás de Fede Dorcaz, devastados y en llanto, rompen el silencio; hablaron con él poco antes del asesinato

Tras la noticia de la muerte de Fede Dorcaz, integrante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, sus padres, María Eugenia y Walter Dorcaz, rompieron el silencio sobre esta desgarradora situación. En plena ceremonia por la partida del cantante argentino, ambos se mostraron totalmente destrozados.

La tarde de hoy, martes 14 de octubre, los papás de Fede Dorcaz, quien fue asesinado la noche del pasado jueves 9 de octubre, hablaron con TVNotas y la prensa sobre los terribles momentos que enfrentan por la muerte de su hijo.

Fede Dorcaz: ¿Cómo reaccionaron sus papás a su asesinato? / IG: @fededorcaz

¿Qué dijeron los papás de Fede Dorcaz sobre la muerte del participante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’?

La tarde de hoy, 14 de octubre, los papás de Fede Dorcaz, asistieron a la ceremonia por su fallecimiento, a la cual asistió TVNotas. María Eugenia y Walter Dorcaz, señalaron que su hijo siempre amó México y pidieron respeto tras su deceso. Esto en alusión a las diversas teorías que se han hecho presentes en redes sobre el asesinato del participante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

“En nombre de Fede, de lo que amaba México, lo único que pido es respeto, que no se digan cosas que no son reales. Fede era un ser de luz. Amaba la música, amaba los sueños y sobre todfas la cosas, amaba a la gente Gracias por respetar, por respetar el dolor. Nadie se lo puede imaginar, no puedo decir mucho más... Hoy yo estoy sin Fede”, dijo María Eugenia con la voz entrecortada.

