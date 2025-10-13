Muerte de Fede Dorcaz: Piden donaciones para que la familia pueda trasladar su cuerpo a Argentina

Han pasado cuatro días desde la trágica muerte de Fede Dorcaz, cantante argentino que sería participante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’. Luego de que se diera a conocer que sus padres ya están en México para recoger su cuerpo, se comenzó una campaña que busca recaudar dinero para costear los gastos funerarios y poder repatriar los restos del joven de 29 años a su natal Argentina.

Fede Dorcaz y su novia / Redes sociales

¿Qué le pasó a Fede Dorcaz, participante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’?

El pasado 9 de octubre, Fede Dorcaz, quien formaría parte de la séptima temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ junto a su novia, Mariana Ávila, fue asesinado en la Ciudad de México.

De acuerdo con información de Carlos Jiménez, Fede viajaba en una camioneta cuando un sujeto le disparó. El responsable se fue de la escena y no se llevó ninguna de sus pertenencias, por lo que el periodista especuló que habría sido un ataque directo.

Por otra parte, su pareja afirmó que Dorcaz no estaba en malos pasos y desmintió una versión que empezó a circular que apuntaba a que Fede estaba con otra mujer durante el crimen.

“Mi Fede iba solito manejando hacia su casa después de estar juntos, íbamos hablando por teléfono y llamó a sus amigos para contarles lo bien que le estaba yendo. Nunca en la vida estuvo en malos pasos. JUSTICIA, NO MENTIRAS. No desvíen la información para quitar responsabilidad a lo que pasó”, indicó.

También aclaró que todo fue un asalto que salió mal, señalando que los criminales no se llevaron las pertenencias de su novio debido a que las cosas se “salieron de control”.

De acuerdo con un amigo del cantante, sus papás llegaron a México hace poco para reclamar el cuerpo de su hijo y llevárselo a Argentina.

¿Quién es Fede Dorcaz? / Redes sociales

Piden donaciones para la familia de Fede Dorcaz, integrante asesinado de ‘Las estrellas bailan en Hoy’

A través de la página de ‘GoFundMe’, se inició una recolecta de donativos para que la familia pueda trasladar el cuerpo de Fede Dorcaz a su natal Argentina. Dicha campaña fue iniciada hace 21 horas, aparentemente, por alguien de su círculo cercano.

La descripción detalla que “familia, novia y amigos están devastados. Walter y Eugenia, sus padres, se han desplazado de España a México y actualmente deben afrontar los altos costos de repatriar a Fede a Argentina, además de los gastos de estancia, vuelos, manutención y demás necesidades”.

“Iniciamos esta campaña en nombre directo de sus padres, para que todas las personas que quieran y puedan colaborar aporten su granito de arena y ayuden a sus papás a sobrellevar esta difícil situación”, se lee.

Hasta ahora, no se han recibido donaciones. En tanto que la conductora de ‘Hoy’, Galilea Montijo, compartió el enlace con el siguiente mensaje: “Ayúdanos para que pueda llegar a su Argentina adorada”.

Funeral de Fede Dorcaz / Redes sociales

¿Cuándo será el funeral de Fede Dorcaz, participante asesinado de ‘Las estrellas bailan en Hoy’?

Galilea Montijo también dio a conocer que el próximo martes 14 de octubre se hará una “ceremonia de despedida” para Fede Dorcaz. Se llevará a cabo a partir de las 5 pm. en una funeraria de la Ciudad de México.

Cabe destacar que, hasta el momento, la familia o la novia de Fede Dorcaz no han dado información sobre este evento o la recaudación de fondos para repatriar sus restos.

Es preciso mencionar que se debe tener cuidado pues en la página de ‘GoFundMe’ han surgido otras dos solicitudes a nombre de Fede Dorcaz, en las cuales también se piden donativos para la familia. Se desconoce si en efecto esas recaudaciones están vinculadas a la familia.

