Las estrellas bailan en Hoy: Tras asesinato de Fede Dorcaz, filtran quién sería el ganador del reality

El mundo del entretenimiento mexicano sigue de luto por la muerte de Fede Dorcaz, un cantante argentino de 29 años que iba a estar en la nueva temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ junto a su novia, Mariana Ávila. En medio de la conmoción, se filtra quién supuestamente sería el ganador del reality.

¿Qué le pasó a Fede Dorcaz, cantante argentino que participaría en ‘Las estrellas bailan en Hoy’?

Fede Dorcaz, participante confirmado para ‘Las estrellas bailan en Hoy’, fue asesinado durante la noche del pasado 9 de octubre de 2025. La muerte del cantante argentino ha estado rodeada de mucho misterio.

Y es que se han manejado diversas versiones. Por un lado, el periodista Carlos Jiménez, a través de X (antes Twitter), señaló que Fede habría sido víctima de un presunto ataque directo. Según lo que informó, el joven viajaba a bordo de una camioneta rentada cuando un sujeto apareció y le disparó para después huir. El responsable no se habría llevado sus pertenencias, por lo que se empezó a especular que presuntamente estaría en “malos pasos”.

En tanto que su novia, Mariana Ávila, sostuvo que Dorcaz nunca estuvo involucrado en “cosas peligrosas”. También aclaró el rumor que empezó a correr acerca de que estaba con otra mujer al momento del trágico suceso.

“Mi Fede iba solito manejando hacia su casa después de estar juntos, íbamos hablando por teléfono y llamó a sus amigos para contarles lo bien que le estaba yendo. Nunca en la vida estuvo en malos pasos. JUSTICIA, NO MENTIRAS. No desvíen la información para quitar responsabilidad a lo que pasó”, dijo de forma tajante.

Recientemente, en redes socialessurgió la versión de que, presuntamente, un hombre obsesionado con Mariana habría sido quien le quitó la vida a Fede, supuestamente, para alejarlo de su lado. No obstante, esto no ha sido confirmado o negado hasta este momento.

En ese momento, la Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer que inició una carpeta de investigación y publicó imágenes de los presuntos responsables captadas por cámaras de seguridad, con el fin de localizar su paradero

Respecto al posible motivo del crimen, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señaló que, al parecer, se trató de una agresión directa. Por el momento, no se han registrado detenciones vinculadas al caso y la investigación para dar con los responsables sigue en curso.

¿Quién sustituyó a Fede Dorcaz en ‘Las estrellas bailan en Hoy’ y quiénes están confirmados?

La participación de Fede Dorcaz en ‘Las estrellas bailan en Hoy’ se confirmó poco después de su muerte. El joven iba a competir junto a su novia, Mariana Ávila, quien ya había sido anunciada previamente.

Andrea Rodríguez, productora de ‘Hoy’, reveló que Mariana, tras el fallecimiento de su novio, posiblemente no estará en el concurso: “Está en shock, devastada. Hay que apoyarla todos, ha sido un momento muy complicado”, manifestó hace poco a la prensa.

No obstante, resaltó que seguirán siendo 13 parejas para el reality, confirmando así que una nueva dupla sustituirá a Fede y Mariana. Estos son los famosos que ya están contemplados para el show:

Marcelia Figueroa

Michelle González

Jimena Longoria

Gualy Cárdenas

Carlos López ‘Chevo’

Aldo Guerra

Jessica Díaz

Jade Fraser

Malillany Marín

Aaron Mercury

Karenka

Kunno

Marcos Montero

Daniela Alexis ‘La Bebeshita’

Mauricio Abad

Felicia Mercado

Rodrigo Romeh

Sofía Rivera Torres

Manuel Riguezza

Briggitte Bozzo

Este 13 de octubre, durante la transmisión del programa ‘Hoy’, se dará a conocer a todos los participantes y cuáles serán las parejas.

Filtran al supuesto ganador de la séptima temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’

A través del canal de YouTube de Mich Ruvalcaba, ‘Sexy vidente’ predijo que el ganador de la séptima temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ presuntamente será Aarón Mercury, exhabitante de ‘La casa de los famosos México 2025’.

Sexy Vidente “¿Ves que Aarón Mercury entró a ‘Las estrellas bailan en Hoy’? Gana ‘Las estrellas bailan en Hoy’. Lo estoy diciendo y ni siquiera empieza el show”

Asimismo, durante su presencia en el pódcast, el vidente aprovechó para decir que, presuntamente, Fede Dorcaz ya “presentía” su muerte, pues, supuestamente, había sido amenazado en el pasado. También sostuvo que, supuestamente, todo habría estado relacionado con un hombre que, al parecer, estaba obsesionado con Mariana Ávila.

