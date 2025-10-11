Productora de Hoy se despide de Fede Dorcaz con video y desgarrador mensaje: “Mi niño”

Esta mañana en el programa “Hoy” se confirmó la trágica muerte de Fede Dorcaz, cantante argentino que recientemente se había unido a “Las estrellas bailan en Hoy” junto a su novia, la creadora de contenido venezolana Mariana Ávila, quien fue presentada apenas este jueves por Galilea Montijo.

¿De qué murió Fede Dorcaz, cantante y participante de Las estrellas bailan en Hoy?

Aunque los conductores del programa “Hoy” no ofrecieron detalles sobre la muerte de Fede Dorcaz, en redes sociales se confirmó, a través de fuentes como Carlos Jiménez, que Fede Dorcaz fue asesinado el jueves 9 de octubre mientras manejaba una camioneta por las laterales del Periférico, a la altura de la calle Electrificación en la colonia Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Hasta ahora, no se ha precisado si se trató de un robo o de un ataque directo.

De acuerdo con los reportes de algunos medios, Fede intentaba incorporarse desde los carriles centrales hacia las laterales cuando dos hombres armados en motocicletas, que presuntamente lo seguían desde varios metros atrás, lo interceptaron, provocando el trágico desenlace.

Mira: Fede Dorcaz: Wendy Guevara, Nicola Porcella y más se despiden del cantante tras su trágico asesinato

¿Quién es Fede Dorcaz? / Redes sociales

¿Qué mensaje le dedicó Andy Rodriguez, productora de Hoy a Fede Dorcaz?

En su desgarrador mensaje, la productora Andy Rodriguez expresó: “Este video es de hace cuatro días, el lunes se conocieron todas las parejas y así te quiero recordar. Gracias por tanto en tan poco tiempo. Querido Fede, mi niño con un futuro brillante. Todavía no lo puedo creer. Ayer todos disfrutando el ensayo general del opening”.

Además, recordó la primera reunión en la oficina donde Fede compartió su vida: su amor por el fútbol, el apoyo de sus padres que lo llevaron a Mallorca y luego a México para cumplir sus sueños de cantante, y la pasión que sentía por Mariana y por el proyecto del reality.

“Tengo en mi mente el primer día que nos conocimos y nuestra primera junta en la oficina donde me platicaste de tu pasión por el futbol de tus papás que siempre te cuidaron mucho y como por ti decidieron irse a vivir a Mallorca de tu primera vez como modelo y cómo llegaste a México para seguir cumpliendo tus sueños de cantante”.

El mensaje finaliza con palabras llenas de cariño y solidaridad hacia su novia y su familia: “Mi adorada @soymarianaavila, lo siento muchísimo y tal cual como te lo escribí en la mañana, aquí estamos para lo que necesites. Mis condolencias a sus papás, a @gusrincon y a ti, Mariana. Fede, vuela alto”.

Mira: Filtran el último mensaje de Fede Dorcaz, integrante de Las estrellas bailan en Hoy, antes de ser asesinado

Fede Dorcaz esto dijo en su última entrevista a Hoy. / Captura de pantalla

¿Qué video compartió Andy Rodriguez sobre Fede Dorcaz?

En la grabación se ve a la pareja conformada por Mariana Ávila y Fede Dorcaz se muestra sonriente y agarrada de la mano, mientras Andy Rodríguez los presentaba ante los demás participantes.

“Yo soy Fede Dorcaz, Dorca para Andy porque estoy practicando mi acento neutro”, dijo entre risas, mientras la productora bromeaba: “No te salió, va de nuevo”.

El video deja ver la alegría y emoción de Fede por estar en el reality. Él mismo confesó que estaba emocionado de conocer a todos y de formar un pequeño equipo de fútbol en los vestuarios del programa, con la broma de que jugarían hasta diciembre, cuando termine el reality.

Fede Dorcaz esto dijo en su última entrevista a Hoy. / Captura de pantalla

“Ya formamos un equipito de fútbol aquí con los vestuarios, pero vamos a jugar hasta diciembre que acabe el reality. Estoy feliz de conocerlos a todos”, dijo Fede en el video con una sonrisa.

En ese primer encuentro, Andy Rodríguez le asignó su primera canción de reguetón para el ensayo: “Blackout” de Emilia Mernes y Nicky Nicole y la pareja se aventó un baile improvisado en la pista para sus compañeros.

¿Quién era Fede Dorcaz, el cantante asesinado que debutaba en Las estrellas bailan en Hoy?

Fede Dorcaz fue un cantante y modelo argentino que radicaba en Ciudad de México desde hace más de dos años. Tenía 29 años y aseguran que le apasionaba la música y el fútbol.

Se encontraba como participante en la nueva temporada del reality “Las estrellas bailan en Hoy” junto a su novia la creadora de contenido venezolana, Mariana Ávila.

Entre sus canciones más conocidas están:"A su medida”, “Loser”, “Demasiado tarde” y “Volver a empezar”.

Mira: Fede Dorcaz: Filtran fotos y video del asesinato del cantante que participaría en Las estrellas bailan en Hoy