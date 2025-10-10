Fede Dorcaz: Wendy Guevara, Nicola Porcella y más se despiden del cantante tras su trágico asesinato

El mundo del entretenimiento sigue conmocionado por la muerte de Fede Dorcaz, un cantante argentino de 29 años que iba a participar en la nueva temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, junto a su novia, Mariana Ávila. Famosos como Wendy Guevara y Nicola Porcella no han dudado en usar sus redes para dedicarles unas palabras de despedida al artista, ¿qué dijeron?

Fede Dorcaz / Redes sociales

Te recomendamos: El programa Hoy informa lamentable muerte en vivo; Horacio Palencia se viste de luto: “Me duele”

¿Por qué asesinaron a Fede Dorcaz, participante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’?

Federico Dorcaz, mejor conocido solo como Fede Dorcaz, fue asesinado durante la noche del pasado 9 de octubre en CDMX. Al principio, se especulaba que había sido víctima de un asalto que salió mal.

No obstante, el periodista Carlos Jiménez mencionó que presuntamente había sido un ataque directo. Según la información que dio, el argentino viajaba en una camioneta rentada cuando dos persona lo increparon y lo asesinaron a tiros.

Después de eso, huyó del lugar, dejando las pertenencias del hoy fallecido. La policía continúa investigando el caso. Hasta el momento, no hay detenidos y se desconocen las posibles causas del atentado.

Por otra parte, el equipo de trabajo del joven lanzó un comunicado lamentando los hechos y recordando a Dorcaz como una persona muy amable y profesional. Los familiares del joven no han hecho declaraciones, por lo que se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios.

Fede Dorcaz / Redes sociales

Lee: Muere querido periodista y cronista mexicano, a los 87 años ¿Quién fue Carlos Ferreyra?

Wendy Guevara, Nicola Porcella y más famosos se despiden de Fede Dorcaz, participante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’

Como era de esperarse, tras anunciarse la muerte de Fede Dorcaz, quien iba a participar en ‘Las estrellas bailan en Hoy’, varias celebridades se han pronunciado ante la noticia, incluida su novia, Mariana Ávila, quien es una influencer y cantante. Aquí te dejamos la reacción de algunas de ellas.

Mariana Ávila (influencer, cantante y novia de Fede Dorcaz): “Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo te amo te amo y te amaré siempre”

(influencer, cantante y novia de Fede Dorcaz): “Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo te amo te amo y te amaré siempre” Nicola Porcella: “Me quedo con la gran persona y profesional que eras… Hoy le apagaron los sueños a un ser humano que llegó a buscarse un futuro y con trabajo lo estaba logrando”

“Me quedo con la gran persona y profesional que eras… Hoy le apagaron los sueños a un ser humano que llegó a buscarse un futuro y con trabajo lo estaba logrando” Jimena Longoria: “Te vamos a extrañar. Tu energía, tu buena onda, tu sonrisa. Te queremos, Fede, vuela alto”

“Te vamos a extrañar. Tu energía, tu buena onda, tu sonrisa. Te queremos, Fede, vuela alto” Sofía Rivera Torres: “Fede siempre trajo una luz muy especial, una gran actitud al foro. Era muy receptivo, un gran compañero”

“Fede siempre trajo una luz muy especial, una gran actitud al foro. Era muy receptivo, un gran compañero” Wendy Guevara: “Me acabo de enterar. Era mi amigo. Hace poco lo tuvimos Nicola y yo en el pódcast. Era una muy linda persona, muy amable. Qué triste”

“Me acabo de enterar. Era mi amigo. Hace poco lo tuvimos Nicola y yo en el pódcast. Era una muy linda persona, muy amable. Qué triste” Héctor Navarro: “Sigo sin poder dar crédito a que ya no están en este plano. Tantos sueños que tenías por cumplir, tantas metas que me cuesta creerlo”.

De igual manera, en redes sociales, los usuarios no han dudado en expresar sus condolencias y recordarlo como una persona que siempre trataba muy bien a sus fanáticos.

¿Quién era Fede Dorcaz, integrante asesinado de ‘Las estrellas bailan en Hoy’?

Federico Dorcaz, mejor conocido solo como Fede Dorcaz, fue un influencer y cantante argentino.

Nació en 1996. Era hijo único y tenía 29 años al momento de su muerte.

Se mudó a España cuando era niño y, a los 18, empezó a trabajar como modelo para diversas marcas.

En algún punto, se mudó a Los Ángeles para desarrollar su carrera como cantante.

Debutó como cantante hace algunos años, sacando sencillos como ‘Si tú me quisieras’ y ‘Punto y aparte’.

En 2023, se mudó a México para buscar mayores oportunidades.

Un año después comenzó a salir con Mariana Ávila, una influencer y cantante venezolana.

Tanto él como su pareja estaban contemplados para participar en ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

Mira: Muere mamá de Nicandro Díaz, lo revelan luego que TVNotas destapó que estaba desaparecida, ¿por qué lo ocultaron?