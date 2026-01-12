Alfredo Olivas se despide del escenario: “En definitiva, ¿esto es definitivo?” Así fue su último concierto

Alfredo Olivas sorprendió a su público al anunciar su retiro de los escenarios, una decisión que dio a conocer tras ofrecer el que señaló como su último concierto. El cantante compartió un especial mensaje al término de la presentación, donde agradeció a quienes lo han acompañado a lo largo de su trayectoria y explicó que se trata de una pausa definitiva en su carrera artística en vivo.

Alfredo Olivas dio su último concierto en Jalisco. / Foto: Redes sociales

Alfredo Olivas anuncia que se retira de la música

Alfredo Olivas anunció en diciembre de 2025 un retiro temporal de la música, información que él mismo compartió a través de un video difundido en redes sociales. El mensaje generó inquietud entre sus seguidores, quienes comenzaron a cuestionarse si la decisión significaba un adiós definitivo a los escenarios. Sin embargo, el propio cantante aclaró que se trata de un receso sin una fecha establecida para su regreso, pero no de un retiro final de su carrera artística.

En el video, que posteriormente fue eliminado de sus plataformas oficiales, Alfredo Olivas explicó que la pausa responde a una necesidad personal y profesional de replantear distintos aspectos de su vida. “A partir de ahí tomamos un receso, no sé hasta cuándo, no sé hasta dónde, pero vamos a replantear muchas cosas del ámbito, de la vida. Lo necesitamos, mi gente”, expresó el cantante, dejando claro que la decisión no obedece a un cierre definitivo de su trayectoria musical.

Alfredo Olivas. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue el último concierto de Alfredo Olivas?

El último concierto de Alfredo Olivas se llevó a cabo en el Palenque de Arandas, en Jalisco, durante la noche del 10 de enero y la madrugada del 11. Desde el escenario, el cantante se dirigió al público para hablar del momento que atraviesa y del receso que anunció recientemente, dejando claro que no se trata de una despedida definitiva.

Durante la presentación, Alfredo Olivas interpretó varios temas que forman parte de su repertorio y que el público coreó a lo largo de la noche. En el setlist incluyó canciones como “El paciente”, “En definitiva”, “El problema” y “Vete”, con las que mantuvo su concierto hasta las primeras horas del día siguiente, en lo que se convirtió en su última aparición en vivo antes del receso anunciado.

Uno de los momentos que marcó la velada fue el tributo que realizó junto a Luis Ángel ‘el Flaco’ en memoria de Yeison Jiménez, cantante colombiano que perdió la vida en un accidente aéreo. Ambos artistas dedicaron este espacio dentro del concierto para recordar al intérprete, en un gesto que fue recibido por el público presente en el Palenque de Arandas, cerrando así una noche significativa dentro de la trayectoria reciente de Alfredo Olivas.

En una entrevista con medios, el cantante dijo que “estamos con algo de sentimientos encontrados aquí en Arandas, Jalisco, hoy 11 de enero porque ya rebasan las 12, contentos, pero vamos a regresar renovados primeramente Dios, aquí nadie se está despidiendo, es un hasta lueguito”.

Alfredo Olivas se retira temporalmente de los escenarios. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo regresa Alfredo Olivas a los escenarios?

Alfredo Olivas aclaró que, por ahora, no existe una fecha definida para su regreso a los escenarios tras anunciar un receso en su carrera musical. El cantante explicó que la decisión responde a una pausa necesaria y que no hay un calendario establecido para retomar sus presentaciones en vivo, por lo que su retorno permanece abierto y sin una fecha concreta.

Durante sus declaraciones, Olivas señaló que el descanso se extenderá por un periodo considerable y que, al menos en el corto plazo, no contempla compromisos artísticos. “No lo hemos determinado, pero de aquí al Mundial de pérdida sí nos vamos a rascar la pancita. Este año no tenemos absolutamente nada de fechas, es la última del 2026 (en Arandas) y de aquí en adelante hasta nuevas instrucciones de su servidor”, expresó el intérprete, dejando claro que no hay presentaciones programadas.

Con este mensaje, el cantante confirmó que su agenda quedará en pausa tras su última presentación y que cualquier anuncio sobre su regreso será comunicado más adelante. Mientras tanto, Alfredo Olivas mantiene su postura de tomarse el tiempo necesario antes de volver a los escenarios, sin adelantar detalles sobre cuándo podría retomarse su actividad musical.

