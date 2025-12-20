¿Se retira Alfredo Olivas? El cantante anuncia pausa tras su gira V1VO y estas serían sus últimas fechas

El nombre de Alfredo Olivas volvió a colocarse entre las principales tendencias del regional mexicano luego de que el propio cantante confirmara que, al concluir su gira V1VO, se alejará de los escenarios. El intérprete de ‘El paciente’, reconoció que necesita frenar, replantear su vida personal y su carrera artística, una decisión que tomó tras años de actividad intensa y desgaste emocional ¿se va para siempre?

Mira: ¿Alfredo Olivas está herido? El cantante reaparece en redes y desmiente rumor falso de que sufrió un ataque

Alfredo Olivas / Redes sociales

¿Alfredo Olivas se retira de la música o solo hará una pausa indefinida?

Una de las preguntas más buscadas tras el anuncio es si Alfredo Olivas se retira definitivamente de la música. La respuesta, al menos por ahora, es no. El propio cantante fue claro al señalar que se trata de un receso sin fecha definida, pero no de un adiós final a los escenarios.

“A partir de ahí tomamos un receso, no sé hasta cuándo, no sé hasta dónde, pero vamos a replantear muchas cosas del ámbito, de la vida. Lo necesitamos, mi gente”, expresó el artista en uno de sus mensajes, frase que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

Así lo dijo a través de un video subido a través de redes sociales y que posteriormente fue eliminado. Aunque entre las personas que vieron el video lograron capturar el momento y lo ha compartido a través de redes sociales. Esto dijo el cantante

Lee: ¿Alfredo Olivas fue amenazado? El cantante interrumpe concierto tras recibir misterioso regalo en palenque

¿Cuáles son las últimas fechas de Alfredo Olivas antes de su pausa indefinida?

Las últimas fechas confirmadas de Alfredo Olivas antes de iniciar su pausa han tomado un peso especial dentro del V1VO Tour, convirtiéndose prácticamente en conciertos de despedida temporal. En la Ciudad de México, la demanda fue tan alta que se abrió una segunda fecha.

Las presentaciones clave son:

19 de diciembre de 2025 – Monumental Plaza de Toros México, CDMX.

20 de diciembre de 2025 – Monumental Plaza de Toros México, CDMX.

Estos shows están pensados como un cierre especial de gira, con una producción 360 grados, diseñada para que el público viva una experiencia inmersiva y emotiva, acorde con el momento que atraviesa el cantante.

Además, Alfredo Olivas aún tiene dos compromisos más antes de detenerse por completo:

9 de enero de 2026 – Arandas, Jalisco.

10 de enero de 2026 – León, Guanajuato.

Tras estas fechas, el intérprete entrará oficialmente en su pausa indefinida, alejándose de los escenarios y de la actividad musical pública.

Mira: Alfredo Olivas se cae imitando a Naruto durante un concierto y se vuelve viral, VIDEO

¿Por qué Alfredo Olivas decidió alejarse de los escenarios?

El propio Alfredo Olivas explicó que el desgaste emocional y profesional fue determinante para tomar esta decisión. Años de giras continuas, presión mediática y exposición constante terminaron por pasarle factura.

“Cuando estoy arriba del escenario no me puedo defender, no puedo dar noticias”, señaló el cantante, al referirse a los rumores y situaciones que lo han rebasado en distintas etapas de su carrera.

Te puede interesar: Carlos Rivera y Alfredo Olivas lanzan su tema en colaboración ‘Tu amor es mío ¡Todo un éxito!

Alfredo Olivas / Redes sociales

¿Quién es Alfredo Olivas y cuál es su trayectoria?

Alfredo Olivas, nacido en Ciudad Obregón, Sonora, se ha consolidado como uno de los cantautores más influyentes del regional mexicano. Desde los nueve años comenzó a escribir corridos y a los dieciséis firmó su primer contrato discográfico. Con éxitos como El paciente y El privilegio, su estilo ha marcado tendencia en la música norteña, banda y mariachi, posicionándolo en listas como Billboard.

La trayectoria de Olivas no ha estado exenta de polémicas. En 2015 sobrevivió a un atentado durante un concierto en Chihuahua, donde recibió seis impactos de bala y dos personas perdieron la vida. Años después, su familia fue blanco de ataques: en 2018 su padre sufrió un intento de asesinato y en 2021 su hermano Irving fue asesinado junto a su esposa e hijo, hechos que generaron titulares y especulaciones sobre vínculos con el crimen organizado.

En noviembre de 2025, Alfredo Olivas volvió a ser tendencia por supuestos ataques en Tamaulipas, que finalmente fueron desmentidos por las autoridades. Estos episodios han alimentado rumores que lo han rodeado durante años, aunque el cantante ha mantenido su enfoque en la música. Hoy, tras anunciar una pausa indefinida, sus seguidores esperan que regrese renovado y lejos de la violencia que ha marcado parte de su historia.