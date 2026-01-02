Cartelera de conciertos 2026: ¿Qué artistas vienen a México? Estas son TODAS las fechas imperdibles

El ambiente musical ya se está calentando para recibir un 2026 cargado de giras, regresos esperados y primeras visitas que prometen llenar recintos de todo el país. Con anuncios que no han dejado de surgir desde octubre, miles de fans ya están planeando sus ahorros, sus viajes y hasta los permisos del trabajo para no perderse a sus artistas favoritos.

Festivales como Vive Latino, Tecate Pa’l Norte y Hipnosis ya empezaron a revelar parte de su oferta, mientras que solistas y bandas de talla internacional confirmaron fechas que abarcan desde enero hasta mayo. Desde rock, pop, rap, electropop, indie y hasta hard rock clásico, el 2026 se perfila como uno de los años más movidos en la música en vivo en México.

Te puede interesar: ¿Christian Nodal cancela conciertos por bajas ventas? El esposo de Ángela Aguilar ¿canceló su gira?

Esto fue lo que pasó en el concierto de El tri / Redes sociales

¿Cuáles son los conciertos que inauguran el año en enero 2026 en México? Esta es la agenda

El año arranca con fuerza gracias al regreso de Yo la tengo, quienes se presentarán el 20 de enero en el Foro Indie Rocks!, con boletos disponibles vía Fever. Ese mismo mes, Silvana Estrada llegará al Teatro Metropólitan con tres fechas para presentar su álbum Vendrán suaves lluvias, mientras que Meme del Real subirá al mismo escenario el 19 de febrero para mostrar Montaña Encendida.

Uno de los anuncios más llamativos fue la llegada de Ye (Kanye West) a la Plaza de Toros México el 20 de enero, con venta sujeta a registro previo en 515 Entertainment. A la lista también se suma Molotov, que abrió nueva fecha en el Palacio de los Deportes para celebrar su 30 aniversario tras agotar la previa del 30 de octubre.

Te puede interesar: Familia de Dolly Parton revela problemas de salud de la cantante: Su hermana pide oraciones ¿Qué le pasó?

Molotv / Redes sociales

¿Qué conciertos en México se presentarán en febrero 2026? Fechas, lugares y preventas

Febrero viene cargado de regresos y primeras visitas. Porter vuelve al Auditorio Nacional el 5 de febrero, seguido por The Cardigans, quienes estarán en el Pepsi Center el 6 de febrero, con preventa del 13 de noviembre. Tan solo unos días después, The Hives regresarán a la CDMX el 11 de febrero en el Teatro Metropólitan.

El mes también reunirá a proyectos de alto impacto mediático como My Chemical Romance, quienes tocarán “The Black Parade” completo el 13 y 14 de febrero en el Estado GNP, con boletos agotados desde días después del anuncio. El electropop también estará presente con Midnight Generation, quienes pisarán el Pepsi Center el 14 de febrero.

En la línea internacional, Doja Cat traerá su Ma Vie World Tour el 18 de febrero al Palacio de los Deportes, mientras que Kali Uchis tendrá tres presentaciones: Monterrey (21 de febrero), Guadalajara (22) y Ciudad de México (25). Todas las ventas estarán habilitadas vía Ticketmaster.

Te puede interesar: Alejandro Fernández cancela conciertos en Texas por enfermedad: ¿Cuál es su estado de salud?

My Chemical Romance / Redes sociales

¿Qué conciertos están confirmados para marzo y abril 2026?

Marzo será uno de los meses más saturados del año. TV Girl llegará al Pepsi Center con su sonido indie-pop. Lenny Kravitz tendrá shows en Guadalajara (8 de marzo) y Monterrey (11 de marzo), previo a su aparición en Vive Latino 2026. Desde Berlín, Kadavar tocará el 14 de marzo en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.

El vive latino 2026 presenta un cartel con Banda Machos, Cypress Hill, Enanitos Verdes, Fobia, entre otros, con venta general desde el 18 de octubre. A este mes también se suma la gira de Love of Lesbian por CDMX, Querétaro, San Luis Potosí, León y Guadalajara; así como tres shows de The Whitest Boy Alive entre el 24 y 28 de marzo.

El rapero Tyler, The Creator tendrá dos conciertos en la CDMX (24 y 25 de marzo) y uno más en Guadalajara el 29. El proyecto DJO, de Joe Keery, llegará el 25 de marzo al Pepsi Center y el 27 al Teatro Estudio Cavaret. Marzo cerrará con festivales como Tecate Pa’l Norte (27-29 de marzo) y shows como Nothing But Thieves (31 de marzo) y Deftones (29 de marzo), ambos con preventas a través de Ticketmaster.

Abril inicia con uno de los regresos más esperados: AC/DC, que traerá su tour Power Up al Estadio GNP Seguros el 7 de abril. Ese mismo mes, Mon Laferte dará seis conciertos en distintas ciudades como parte de su Femme Fatale Tour 2026. Asimismo, el espectáculo “Soda Stereo Ecos” tendrá presentaciones el 14, 18 y 21 de abril en CDMX, Guadalajara y Monterrey.

El mes sigue con Siddhartha en el Auditorio Nacional el 17 de abril; The Weeknd con un triple show el 20, 21 y 22 de abril en el Estadio GNP; Depresión Sonora en el Teatro Metropólitan; Pink con dos fechas (26 y 27 de abril); y Lorde regresando con tres conciertos entre el 28 de abril y el 1 de mayo.

Te puede interesar: Ángela Aguilar cancela conciertos en Estados Unidos, ¿por bajas ventas? ¿Se acabó la gira?

Vive Latino 2026 / Redes sociales

¿Cuáles son los conciertos confirmados para el resto del año 2026? Aquí el calendario

La cartelera musical de 2026 viene cargada de regresos esperados, aniversarios históricos y tours internacionales que prometen llenar los recintos más grandes del país.

En mayo, Twisted Sister celebrará 50 años de carrera con un concierto especial en la CDMX.

Rosalía aterrizará en el Palacio de los Deportes para agosto. Para estas fechas, las preventas comienzan el 12 y 20 de enero 2026, respectivamente.

Te puede interesar: Enrique Guzmán rompe el silencio sobre el estado de salud de Alejandra Guzmán ¿Recayó en las adicciones?