La SEMAR hace el cambio estructural más relevante en la historia de la institución

El pasado viernes 16 de enero se llevó a cabo la Ceremonia de Toma de Protesta y Entrega-Recepción de Altos Funcionarios de la Secretaría de Marina-Armada de México en la CDMX. En la que Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, mencionó la importancia de proteger los intereses marítimos nacionales y fortalecer el Poder Naval de la Federación.

Anunció la reestructuración y la rotación del personal, quienes asumen funciones que impactan directamente en la seguridad marítima. / Luis Pérez

¿Qué pasó en la Toma de Protesta y Entrega-Recepción de Altos funcionarios de la Secretaría de Marina-Armada de México?

Por ello, anunció la reestructuración y la rotación del personal, quienes asumen funciones que impactan directamente en la seguridad marítima con el objetivo de cumplir con su cargo para un México mejor. En dicho evento, el almirante señaló:

“Esta reestructuración, aprobada en la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, responde a la necesidad de adaptarnos a los nuevos desafíos, como la ciberseguridad y la lucha contra el crimen organizado. Esto nos permitirá no solo mantener la seguridad marítima, sino también responder de manera más eficaz y coordinada”.

Aclaró que las actividades ilícitas serán supervisadas bajo las normas más actuales.

“La armonización legal que implica esta reestructuración también asegura que la Armada de México esté alineada con las normativas más actuales, fortaleciendo así la seguridad en nuestras costas y combatiendo de manera más efectiva las actividades ilícitas”.

Aclaró que las actividades ilícitas serán supervisadas bajo las normas más actuales. / Luis Pérez

¿Cuáles serán las dos subsecretarías que ayudarán a la Secretaría de Marina-Armada de México?

Asimismo, Raymundo Morales reveló que habrá dos Subsecretarías que ayudarán a la institución:



Por un lado será la Subsecretaría de Marina, la cual tendrá sistemas de alerta, ingeniería portuaria, investigación oceanográfica , vertimientos, desarrollo tecnológico, infraestructura naval, protección ambiental, normatividad y representación institucional.

, vertimientos, desarrollo tecnológico, infraestructura naval, protección ambiental, normatividad y representación institucional. Por otro lado, la Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios, será la encargada de impulsar la competitividad portuaria, promover la sostenibilidad ambiental, favorecer el comercio exterior, consolidar a México como un actor marítimo confiable y responsable. Así como de tener un impacto en el desarrollo nacional al fortalecer la seguridad interior y exterior.

Raymundo Morales reveló que habrá dos subsecretarías que ayudarán a la Institución. / Luis Pérez

¿Qué aconsejó Raymundo Morales, secretario de Marina, a los nuevos cargos?

Por último, el secretario de Marina aconsejó a los nuevos cargos sobre la importancia de honrar, proteger, servir y respetar los valores con responsabilidad.

“Sean guía para sus subordinados, respaldo para sus superiores y garantía de rectitud para la sociedad a la que se deben. Que su conducta, dentro y fuera del servicio, sea siempre reflejo del prestigio de nuestra Armada. Que su actuar consolide la unidad y preserve el honor institucional que generaciones de marinos han forjado con sacrificio y entrega. Con la convicción de que la Patria se defiende no solo con la fuerza, sino con principios, ética y amor profundo por la Nación”, concluyó.

