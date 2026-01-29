Joven intenta arrojarse de un puente peatonal y la gente impide la tragedia: ¡Así fue el momento! VIDEO

En septiembre de 2025, Aarón Albores, conocido por su participación en Exatlón Mexico y Acapulco Shore, contó a TVNotas que intentó atentar contra su vida, porque la mente “le jugó” feo.

La tarde del miércoles 28 de enero de 2026, un vídeo comenzó a viralizarse en redes sociales, el escenario, un puente peatonal aledaño a una estación del metro. El momento, grabado por muchos con su celular, generó preocupación y una estela de angustia cubrió a las presentes, ya que una joven intentó quitarse la vida. ¿Cuál fue el desenlace?

¿Una joven intentó quitarse la vida en un puente peatonal de Zaragoza?

Una joven que, según usuarios presuntamente atravesaba una fuerte crisis emocional, intentó terminar con su vida en un puente peatonal, sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del metro Peñón Viejo.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer, de no más de 30 años de edad, se encontraba parada en el borde del puente, visiblemente alterada, mientras observaba el tránsito vehicular que circulaba debajo.

La escena llamó la atención de personas que caminaban por la zona, quienes no dudaron en acercarse para dialogar con ella e intentar persuadirla de no tomar una decisión irreversible.

¿Qué pasó con la joven que intentó quitarse la vida en un puente de Zaragoza?

La joven fue rescatada por varios transeúntes cuando intentaba arrojarse desde el puente peatonal. Mientras un grupo de personas hablaba con la joven desde el puente, otros ciudadanos coordinaron una acción crucial desde la vialidad.

Al percatarse del peligro inminente, lograron detener una pipa de gasolina de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la colocaron estratégicamente debajo del puente, con la intención de reducir el impacto en caso de que la mujer se arrojara.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo la rápida organización de los presentes fue determinante. Algunos transeúntes pidieron a los automovilistas detenerse, mientras otros solicitaban ayuda y alertaban a las autoridades. La circulación vehicular se vio afectada durante varios minutos, sin que los conductores opusieran resistencia, entendiendo la gravedad de la situación.

Finalmente, tras varios minutos de esfuerzo, lograron bajarla con cuidado del puente peatonal, en medio de aplausos y muestras de alivio de quienes presenciaron el rescate.

¿La joven que intentó quitarse la vida fue hospitalizada?

Luego de varios esfuerzos coordinados, los rescatistas consiguieron poner a salvo a la joven y descenderla del puente sin que presentara lesiones aparentes.

Según reportes, fue trasladada por personal de emergencia a un hospital, donde se le practicó una valoración médica y se le brindó apoyo psicológico especializado.

