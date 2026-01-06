Cantante de k-pop intenta quitarse la vida en pleno año nuevo: ¡lo habría anunciado en sus redes sociales!

Hace unos meses, el actor y escritor mexicano, Luis Ernesto Franco, reveló que pensó en quitarse la vida hace algún tiempo, luego de ser víctima de abuso, para posteriormente sufrir dependencia a las sustancias para combatir la depresión.

La industria del k-pop volvió a encender las alarmas al inicio de 2026 tras conocerse que una cantante coreana fue rescatada con vida luego de atravesar una grave crisis emocional durante año nuevo. Lo ocurrido con la cantante y actriz, de 32 años, ha generado una profunda preocupación entre sus seguidores y el público en general. ¿Quién es y cuál es su estado de salud?

¿Qué cantante de k-pop atentó contra su vida en año nuevo?

El 1 de enero, Kwon Mina, una cantante surcoreana de 32 años, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje de despedida que rápidamente fue interpretado como una señal de riesgo.

En el texto, la artista expresó sentirse mentalmente inestable y abrumada por el dolor emocional, lo que provocó una ola de reacciones entre fans y usuarios que alertaron sobre su situación.

Posteriormente, la propia artista explicó que había perdido el conocimiento y que, tras ser atendida, sus publicaciones y su cuenta de Instagram fueron eliminadas. Sin embargo, nuevas expresiones compartidas después mantuvieron la preocupación por su estado emocional, lo que subrayó la urgencia de atención y acompañamiento profesional.

Kwon Mina, cantante de k-pop que atentó contra su vida / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Kwon Mina y por que intentó quitarse la vida?

Horas más tarde, de acuerdo con medios especializados en entretenimiento surcoreano, Kwon Mina fue localizada y auxiliada oportunamente, evitando un desenlace fatal.

La situación actual de Kwon Mina no es un hecho aislado. En años anteriores, la cantante había hablado abiertamente sobre episodios de angustia emocional y autolesiones. En 2020, aseguró que su estado psicológico estaba estrechamente relacionado con el acoso que afirma haber sufrido durante su etapa como integrante de AOA (grupo de k-pop). Un año después, en 2021, fue hospitalizada tras ser encontrada inconsciente en su domicilio, lo que volvió a generar preocupación entre sus seguidores.

Mina también ha compartido que arrastra traumas derivados de una presunta agresión sexual ocurrida en 2007. Según su testimonio, el proceso judicial fue largo y doloroso: aunque la agresión fue reconocida, no se pudieron comprobar las lesiones y el caso prescribió, lo que derivó en la absolución del acusado en el primer juicio.

Estas vivencias, sumadas a la exposición mediática y a conflictos laborales, han sido descritas por Mina como factores que han impactado severamente su bienestar emocional a lo largo de los años.

Kwon Mina, exintegrante de AOA / Redes sociales

¿Quién es Kwon Mina, idol de k-pop?

Kwon Mina es una artista surcoreana que se ha desempeñado como cantante y actriz, reconocida sobre todo por haber formado parte del grupo femenino de K-pop AOA, una de las bandas más destacadas de la segunda generación del pop coreano.

En 2012, Mina debutó oficialmente como integrante de AOA (Ace of Angels), grupo femenino formado por FNC Entertainment. Dentro de la agrupación, se desempeñó principalmente como rapera y bailarina, además de destacar por su carisma en el escenario.

AOA alcanzó gran popularidad tanto en Corea del Sur como en Japón gracias a canciones como:



Miniskirt,

Like a Cat,

Heart Attack y

Short Hair.

Paralelamente a su trabajo musical, Kwon Mina desarrolló una carrera como actriz. Participó en diversos dramas televisivos y proyectos de entretenimiento, ampliando su perfil artístico más allá del k-pop.

