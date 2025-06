Christian de la Campa a punto de quitarse la vida; ¡una señal divina lo salvó!

Después de las grabaciones de la telenovela Me atrevo a amarte, Christian de la Campa nos contó con qué compañeros del elenco se llevó bien y con cuáles no tanto. Además, nos platicó acerca de la depresión que sufrió y su intento de suicidio. Te presentamos su historia. Te recomendamos que si tienes algún problema de salud mental o de adicciones, busques ayuda profesional.

“Trabajé con varias figuras: César Évora es un caballero, extrovertido, culto. Con Salvador Pineda no conviví fuera y poco en escena. Es un poco difícil. No me intimidaba, pero no es muy sociable y tensa el ambiente. Es un poco como lo vieron en la novela. Es hosco, directo”, expresó

“De ambos aprendí el manejo de la voz. Eso lo tenían los actores de antes. Me invitó a trabajar más en la mía”, indicó.

Sobre sí mismo dijo: “No me callo nada. Me considero una persona muy inteligente y todo lo que digo tiene una base. Soy súper propositivo, lo cual a veces se toma mal”.

“Mi valor no depende del que me den los demás. Soy inteligente, porque me lo he demostrado. No hablo solo de la actuación, también de la milicia, donde salí condecorado. Soy piloto. A veces me han dado ganas de regresar, pero no. Igual y compro una avioneta, pero ya no para trabajo. Normalmente a los pilotos los sueltan entre las 20 y 25 horas de vuelo. A mí a las 13” Christian de la Campa

Christian de la Campa confiesa que estuvo a punto de morir

Nos reveló una noticia muy fuerte: “No soy de poses. Lo que ven es lo que soy. Sí me quise s... Lo dije en un ‘en vivo’. Compré una... para protección de una novia metida en unos rollos y la vendí”.

“Me enferma la falta de realismo. Quería demostrar que hay gente que se deprime y aunque veas que un actor sonríe, no significa que no pasa por algo. Lo hablé porque encontré la solución. Probé un químico de forma terapéutica y controlada. Yo hice una combinación de terapia”, indicó.

¿Cómo superó Christian de la Campa la crisis de salud mental?

“En el subconsciente tenemos todas las respuestas. Cada quién sabe lo reprimido o lo postergado. A mí lo que me detiene mucho en mi crecimiento son los videojuegos. Me distraen de escribir mi proyecto, de tener mi productora, de abrir una organización para ayudar a los perros”, resaltó.

Christian de la Campa “La sustancia se conoce como ‘molécula de Dios’. Es la única que compartimos los seres vivos. La tenemos naturalmente en el cuerpo. La segregamos 2 veces en pico: Cuando nacemos y cuando morimos.”.

“Acceder al inconsciente te da las respuestas. Yo lo hice en 15 minutos. La única razón por la que me arrepentí de s...... es porque la señora que me rentaba había sido muy buena conmigo. Dije: ‘No puedo dejarle un pi... desmadre’”.

“Dicen que la sustancia te busca. A mí me buscó a lo largo de 4 años. Ese día puse un documental de alguien que fue al Amazonas y se metió a terapias. En un momento mencionaron un vínculo de YouTube. Me metí a los comentarios para ver de qué hablaban”, relató.

“Le pico y me dice: ‘Solo tienes que saber que esta sustancia te busca’. Entonces, suena mi teléfono y contesto: ‘Buenas noches, ¿Christian de la Campa?’. Y me dice: ‘Una persona me pasó tu contacto. Me dijo que estarías interesado en la sustancia’. Me explotó la cabeza. Esta persona me lo había comentado meses atrás. Fue mi señal”. Christian de la Campa

“Decidí hacerlo. Me quitó la depresión al 100%. Me ha salvado la vida. Me ha dado propósito llevando a otras personas. Es como una misión”.

“Un amigo no tenía trabajo y ahora es número 3 de TikTok. A los 2 años, tiene su propio departamento. Un actor estaba sin chamba y ahorita ya protagoniza. No lo hagan por conseguir chamba, pero sí desbloquea tanto que empiezan a fluir un buen de cosas”, añadió.

“Si haces lo mínimo, sacarás eso. Si lo haces con dedicación, te lo llevas adentro y te da las respuestas. Todo claro: Qué busco, qué quiero saber, qué me falla”, mencionó.

“Tiendo a ser pesimista, porque soy sobrepensante. Me gustan la realidad, los hechos, los números. No discuto ante eso. Prefiero prepararme para la sorpresa que para la desilusión. Si esperas que no salga nada, no pasa nada, pero si sale, ¡uf! Si algo no tiene sentido y lógica, no lo hago”, concluyó.

Si requieres ayuda y tienes depresión, llama a la línea de la vida 800 911 2000.

¿Quién es Christian de la Campa?

Nació en Houston , Texas, el 15 de noviembre de 1981.

Se enlistó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y fungió como mecánico de aviones. Después fue capitán. Estuvo 6 años.

Representó a México en Mr. Universe Model en 2011. Quedó en sexto lugar.

Ha actuado en telenovelas como: ‘Amorcito corazón’, ‘Tierra de reyes’, ‘La hija pródiga’ y ‘Corazón guerrero’.

Participó en La casa de los famosos de Telemundo en 2021.

