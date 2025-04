Mimi Morales, villana de ‘Me atrevo a amarte’, habla a TVNotas de su romance con ‘el Güero’ Castro

Desde hace 15 años, la actriz, modelo y bailarina colombiana Mimi Morales ha logrado una sólida carrera en nuestro país. Actualmente la vemos en la telenovela ‘Me atrevo a amarte’, donde encarna a una súper villana.

“Mi personaje se llama ‘Nidia’. Su idea es hacerle la vida imposible a ‘Marisol’ (Mariluz Bermúdez) y a ‘Ángel’ (Christian de la Campa). Ella entra en ese triángulo de amor para generar caos. Es una mujer empoderada. coqueta, sexy, manipuladora y arribista”.

Nos contó cómo le llegó la propuesta: “Tuve una plática con el productor, Salvador Mejía. Él me dio mi primera oportunidad en México con la telenovela ‘Triunfo del amor’ (2010). Me encanta trabajar con él. En las telenovelas siempre me ven cara de buena y les gusta ponerme a llorar, lo cual disfruto mucho, pero las villanas me fascinan”.

Sobre la experiencia en nuestro país, dice: “Desde que llegué acá me hice mexicana de corazón. Por eso me quedé y estoy feliz. Ha sido proyecto tras proyecto. Llegué y a los 2 meses empecé a trabajar”.

Mimi Morales habla de su relación José Alberto ‘el Güero’ Castro

También vive un gran momento en lo personal. Desde hace 6 años es novia del productor José Alberto Castro: “Estoy contenta. Hemos pasado por altibajos como pareja, pero todo eso nos ha llevado a conocernos más. A protegernos y a cuidarnos. Nos apoyamos mucho. Él ha traído a mi vida mucho amor”.

Le preguntamos si este 2025 podría haber boda. Nos respondió: “Es un tema que nunca platicamos. Estamos muy bien así. Yo tengo mi espacio y él el suyo. También compartimos espacios y la vida. Estamos todo el tiempo conectados.

Somos muy unidos. Entonces, no tenemos una carencia o exigencia. Ambos ya tenemos familia (Mimi tiene una hija de una relación pasada). Todo ha ido creciendo. Veamos cómo nos sorprende la vida. Simplemente es ese fluir y estar en el amor bonito y disfrutar lo que venga”.

Mimi Morales confiesa que prefiere su independencia en los proyectos

Han trabajado juntos en las producciones ‘Por amar sin ley’ y ‘Tierra de esperanza’. Sobre si colaborarán juntos de nuevo,señaló: “Todos los actores están en fila porque quieren trabajar con él. Es extraordinario. Tratamos de tener cada uno nuestros proyectos y evolución. Cuando me invite a un personaje que encaje en mi perfil, yo puesta”, finalizó.

Mimi Morales: Una trayectoria en ascenso

Mimi Es originaria de Colombia.

Debutó en su país en la telenovela ‘Amor a mil’.

En México la conocimos en 2010, en el melodrama ‘Triunfo del amor’.

Le han seguido otras producciones, como: ‘Muchacha italiana viene a casarse’, ‘Por amar sin ley’, ‘Quererlo todo’, ‘Los ricos también lloran’ y ‘Tierra de esperanza’, entre muchas otras



