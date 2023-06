El Güero Castro niega relación con Mariana Seoane y presenta a Mimi Morales ¡como la oficial!

El nuevo proyecto no solo marca el regreso a la actuación de la hija del productor, sino que además el inicio de su carrera musical, ya que tuvo la oportunidad de cantar a dueto uno de los temas del melodrama, algo que hizo romper en llanto a Castro.

El próximo 12 de junio llegara a la pantalla chica la nueva telenovela de Televisa en horario estelar Tierra de esperanza, por lo que recientemente se celebró su presentación en un hotel al poniente de la CDMX.

El productor José Alberto Castro se encuentra muy emocionado por este proyecto, al cual definió como uno de los mejores de su vida por la gran historia que tiene y el extraordinario elenco que reúne con Carolina Miranda y Andrés Palacios como protagonistas, mientras que en las actuaciones de soporte están:

Luis Roberto Guzmán

Sergio Goyri

Mariana Seoane

Nuria Bages

Luz María Aguilar

Ana Martin

Martha Julia

Alejandro Tomassi

Carmen Becerra

Mimi Morales

Sofía Castro

León Peraza

Entre otros.

Elenco completo de Tierra de Esperanza. / Gina Sánchez

Por su parte, Carolina Miranda se dijo feliz de llegar a las pantallas de Televisa como protagonista de una telenovela en horario estelar: “es un gran reto, pero es una historia tan padre y un elenco maravilloso que no dudamos que el público nos va a recompensar con vernos”.

El Güero Castro compartió su emoción en la presentación de Tierra de Esperanza. / Gina Sánchez

El tema musical principal de la telenovela será interpretado por Espinoza Paz, quien se mostró muy agradecido con ‘El Güero’ Castro por haberlo considerado para este proyecto y le dijo: “todo lo que usted toca es un éxito y me emociona que me haya llamado para ser parte de esta telenovela que va a triunfar con el público”.

Espinoza Paz cantando en la presentación de Tierra de Esperanza. / Gina Sánchez

Otros de los temas musicales serán interpretados por Mariana Seoane y Fernanda Castro, hija del productor y de Angélica Rivera, y que tras la interpretación de su canción, su papá no pudo evitar llorar y sobre el escenario al decirle lo orgulloso que está de ella.

El productor rompió en llanto al ver a su hija cantando. / Gina Sánchez

‘El Guero’ Castro negó romance con Mariana Seoane y presentó a su misteriosa novia

De igual manera, aprovechamos para preguntarle si mantiene una relación con Mariana Seoane con quien lo captamos dándose un beso apasionado el pasado mes de abril.

Muy cariñosos ambos famosos se despidieron con un caluroso beso. / Ximena Sánchez / TVNotas

No obstante, primero bromeó un poco al respecto y es que comentó que un beso resulta ser algo natural para él: “siempre he sido muy besucón, me besó con las amigas que se dejan”.

Mariana Seoane cantando en la presentación de Tierra de Esperanza. / Gina Sánchez

Aunado a ello, explicó que no sucede algo más allá de lo que se vio: “no, pues no es así, o sea pasó, pero hacen todo un rollo de algo que fue la emoción de alguien que estaba haciendo algo que quería en su vida profesional”.

Mimi Morales dará vida a Camila en Tierra de esperanza. / Gina Sánchez

Incluso dio detalles de la percepción que tiene de Seoane: “con todo respeto, Mariana es muy linda, muy sana, muy libre”.

Ante ello, por fin puso fin a los señalamientos del romance que mantiene con Mimi Morales, con quien lo han vinculado desde hace años: “no, no estoy libre, yo tengo una pareja, tengo una novia, se llama Mimi Morales.

Pero eso no fue todo, ya que esa misma noche la beso frente a los medios, por vez primera y agradeció el apoyo que le brinda.