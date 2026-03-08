La trágica muerte del actor, ícono del cine mexicano, durante cirugía a corazón abierto; “solo y sin hijos”

Un querido actor mexicano, ícono del cine y la comedia en México, murió trágicamente hace algunos años, durante una operación a corazón abierto. Más allá de la forma en la que murió, su historia conmovió a sus seguidores, ya que falleció en soledad. ¿De quién se trata?

¿Qué actor mexicano murió durante una cirugía a corazón abierto?

El nombre de Marco Antonio Campos, mejor conocido como “Viruta”, permanece en la memoria colectiva de México como parte de una de las duplas más emblemáticas de la comedia nacional. Junto a Gaspar Henaine formó el famoso dúo Viruta y Capulina, que conquistó al público durante las décadas de 1950 y 1960 con su humor blanco en radio, cine y televisión.

Sin embargo, detrás del éxito que lo llevó a la fama, el final del comediante estuvo marcado por la enfermedad, la soledad y una ruptura profesional que, según dicen, jamás logró sanar.

El 19 de febrero de 1996, el actor falleció en un quirófano tras años de complicaciones de salud , dejando una historia llena de contrastes entre la gloria artística y la tragedia personal.

¿Cómo murió Marco Antonio Campos, mejor conocido como “Viruta”?

Durante sus últimos años, “Viruta” encontró refugio en actividades como la pintura, la escultura y la escritura. Aunque se mantuvo alejado de los reflectores, llegó a realizar una última aparición en la película La niña de la mochila azul.

Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse seriamente. A lo largo de los años sufrió cuatro infartos que debilitaron considerablemente su estado físico. El primero ocurrió tras la muerte de su esposa; el segundo después de que se cancelara su programa Circo safaria; un tercero a principios de los años 80 y el cuarto en febrero de 1996.

Tras el último ataque cardíaco, los médicos le diagnosticaron un aneurisma del corazón, una condición grave que requería cirugía inmediata. El 19 de febrero de 1996, Viruta ingresó al quirófano para ser intervenido. Sin embargo, el comediante no logró sobrevivir al procedimiento.

Según los reportes médicos, falleció mientras recibía la anestesia, dando su último suspiro antes de que iniciara la operación.

¿Cuál es la trayectoria de Marco Antonio Campos “Viruta”?

Marco Antonio Campos “Viruta” nació el 9 de septiembre de 1919 en la Ciudad de México. Antes de convertirse en comediante, inició su carrera en el mundo de la música como guitarrista y cantante dentro del cuarteto Poker de la armonía.

El apodo de “Viruta” surgió de manera curiosa. Durante una ocasión en la que imitó al famoso bailarín y actor Adalberto Martínez interpretando swing y boogie, algunos asistentes comentaron que parecía “una viruta de carpintero” por sus movimientos rápidos y desordenados. El sobrenombre le agradó tanto que decidió adoptarlo como nombre artístico.

En 1952 su carrera daría un giro definitivo cuando se unió a Gaspar Henaine “Capulina”. La dupla alcanzó rápidamente el éxito en radio y televisión, y posteriormente en el cine mexicano, haciendo más de 40 películas:



Se los chupó la bruja (1958)

(1958) Dos fantasmas y una muchacha (1959)

(1959) Los legionarios (1958)

(1958) El dolor de pagar la renta (1960)

(1960) Qué perra vida (1963)

(1963) Ahí vienen los gorrones (1963)

(1963) Un par de robachicos (1960)

(1960) Dos criados malcriados (1960)

