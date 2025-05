Muere querido actor tras sufrir dos paros cardíacos; estaba por cumplir 25 años de trayectoria artística

La farándula internacional se vuelve a vestir de luto ante la trágica muerte de Claudio Delgado, actor y conductor argentino, principalmente reconocido por su participación en novelas como ‘Son amores’, ‘Muñeca brava’ y ‘Mujeres de nadie’.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Durante la noche del pasado 2 de mayo, la asociación emitió un comunicado en redes sociales para recordar su legado artístico y mandar sus condolencias a toda la familia.

“Despedimos con profundo pesar a Claudio Delgado, actor, conductor, modelo y periodista, de extensa trayectoria en teatro, radio, TV y publicidad. Acompañamos con nuestras condolencias a sus seres queridos en este doloroso momento”, se lee.

Despedimos con profundo pesar a Claudio Delgado, actor, conductor, modelo y periodista, de extensa trayectoria en teatro, radio, TV y publicidad. Acompañamos con nuestras condolencias a sus seres queridos en este doloroso momento.https://t.co/tRsfosIEGB pic.twitter.com/WuRsTFPqyZ — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) May 3, 2025

¿De qué murió Claudio Delgado, actor y conductor argentino?

De acuerdo con información del medio TN, el también modelo perdió la vida a causa de dos paros cardíacos. Según algunos de sus allegados, pudieron reanimarlo tras el primer infarto.

Sin embargo, el segundo fue el que le quitó la vida. Si bien hasta el momento se desconoce si los episodios fueron producto de alguna enfermedad, diversos sitios médicos como Mayo Clinic refieren que un paro cardiaco sucede cuando “el flujo sanguíneo se reduce o se corta por completo”, ocasionado daño al corazón.

Existen muchas causas. No obstante, una de las principales es “la acumulación de placa de colesterol y grasas”.

En las últimas horas, se reportó que sus restos fueron velados en Casa Fagnani, ubicada en Buenos Aires, Argentina. La familia no ha dado más información hasta el momento.

¿Quién era Claudio Delgado?

Claudio Delgado fue un reconocido actor, modelo y conductor de origen argentino. Desde su debut artístico en el año 2000, se ganó el cariño de la gente por su talento y carisma.

Si bien se inclinó más a la conducción, participó en grandes melodramas como ‘Son amores’, ‘Los Roldán’, ‘Muñeca brava’ y ‘Mujeres de nadie’. También tuvo presencia en varios shows teatrales infantiles.

En televisión, condujo programas en Radio Palermo y Radio Conexión Abierta. En 2013, habló en entrevista y expresó lo feliz que se sentía por su gran trayectoria artística.

“Empecé por casualidad porque un día en el Bauen yo conduje un desfile y fue porque había faltado Horacio Cabak. Una productora estaba sentada en ese desfile, me dio una tarjetita y me dijo ‘vos tenés que hacer televisión. Yo en ese momento trabajaba en el Municipalidad de Buenos Aires”, manifestó en aquel entonces.

Hace algunos meses, adelantó que estaba planeando un evento especial para celebrar sus 25 años en los escenarios.

Amigos se despiden de Claudio Delgado

Tras saberse la noticia de su muerte, diversos amigos usaron sus redes sociales para recordar el gran ser humano que era y dedicarle unas emotivas palabras de despedida.

El comediante Rodrigo Rodríguez, más conocido como “Rodrigo Vagoneta”, escribió en Instagram: “Volá alto, querido Claudio. Te vamos a extrañar. Que en paz descanses”.

Por su parte, el cantante Orlando Netti compartió una imagen junto al hoy occiso y expresó lo dolido que se sentía ante la noticia.

“Con mucha pena me entero del fallecimiento de Claudio Delgado, querido conductor del programa VIP Magazine, que este año cumplía 25 años al aire. Siempre me recibió con los brazos abiertos en sus ciclos televisivos y radiales, con sensibilidad, respeto y calidez. Fue un gran anfitrión y afectuosa persona. Me queda el recuerdo de los momentos compartidos y su afable receptividad. Que en paz descanse”, escribió.

