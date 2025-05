Matan a hijo de famoso cantante mientras transmitía en vivo para TikTok y queda grabado

El mundo del reggae y las redes sociales están de luto por el asesinato de Jabari Johnson, mejor conocido como Baba Skeng, un joven tiktoker de 25 años a quien le arrebataron la vida a sangre fría mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok. El crimen ocurrió el pasado lunes 28 de abril, alrededor de las 6:30 de la tarde, en Saint Andrew, Jamaica, específicamente en la zona de Red Hills Road, cerca de Queenie’s Snack Shop.

Durante el ‘en vivo’, Baba Skeng, hijo del famoso cantante de reggae, Jah Mason, estaba charlando y bailando con otro influencer en una dinámica llamada “batalla” cuando, repentinamente, un hombre encapuchado apareció por detrás y le disparó en repetidas ocasiones. El agresor, vestido con una sudadera negra y pantalones de mezclilla, le propinó más de ocho impactos letales, en varias partes del cuerpo, causando que el joven cayera al suelo ante los gritos de los testigos.

La escena se transmitió en tiempo real a decenas de espectadores que quedaron en shock, y posteriormente, el video se viralizó en redes sociales. Aunque TikTok eliminó el contenido, numerosos usuarios ya lo habían difundido en otras plataformas, exponiendo el aterrador momento que terminó con la vida del hijo del afamado cantante Jah Mason.

Mira: La Divaza destrozado anuncia la muerte de su madre: “Mi mami se acaba de ir al cielo”

¿Quién es el atacante del influencer Baba Skeng?

Hasta el momento, las autoridades de la División de Policía de St Andrew North en Jamaica han confirmado que ya se abrió una investigación formal sobre el crimen. Testigos informaron que el atacante huyó a pie tras cometer el delito, y aunque se desplegó un operativo en la zona, aún no hay detenidos por las autoridades del país caribeño, ni pistas concretas sobre su identidad o motivaciones.

De acuerdo con el medio local Observer Online, el tiktoker fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, pero fue declarado muerto al poco tiempo de ingresar. La brutalidad del ataque y el hecho de que haya ocurrido durante una transmisión en vivo han provocado una fuerte conmoción entre la comunidad digital y musical en Jamaica y en otros países.

Las redes sociales del joven creador de contenido se han llenado de mensajes de condolencias, oraciones y videos recordando su alegría, carisma y amor por la música. Varios usuarios han compartido fragmentos de sus lives anteriores como homenaje, mientras que otros exigen justicia y mayor seguridad para los jóvenes creadores de contenido.

Lee: Muere influencer que tenía su propia línea de maquillaje, ¡por no llegar a un millón de seguidores!

¿Quién es Jah Mason y qué dijo sobre la muerte de su hijo?

La noticia del asesinato fue confirmada por el cantante, Jah Mason, cuyo nombre real es Andre Johnson, reconocido internacionalmente por su trayectoria en el género del reggae, muy popular en ese país del Caribe.

Desde su debut discográfico en 2002 con los álbumes Keep your joy y Working so hard, Mason ha sido una figura constante en la música jamaicana, con más de una docena de producciones a lo largo de su carrera.

Pese a la magnitud del crimen, el cantante ha optado por guardar silencio ante los medios. No obstante, Observer Online confirmó que el artista fue contactado y respondió brevemente para confirmar el fallecimiento de su hijo. “Sí, fue atacado a tiros mientras grababa un video para redes sociales”, fue lo único que declaró, sin ofrecer más detalles sobre su sentir o posibles acciones legales.

La familia de Baba Skeng ha pedido respeto durante este difícil momento. Sin embargo, se espera que en los próximos días Jah Mason emita un comunicado oficial o participe en alguna actividad conmemorativa en memoria de su hijo.

Lee. Muere bebé de un año de reconocida influencer: “Tenía una masa en su cerebro”