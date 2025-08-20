Conductora de Expreso de la Mañana anuncia la muerte de importante integrante del matutino; así lo despidieron

La tristeza se apoderó de los foros de dos de los programas matutinos más vistos de la televisión mexicana. La noticia de la muerte de un integrante de Expreso de la mañana y de otros espacios matutinos se dio a conocer en redes sociales, donde una reconocida periodista compartió su dolor por la partida de esta figura clave del programa. Así fue el último adiós de sus compañeros del programa, quienes despidieron con mensajes llenos de cariño al querido colaborador de dicho proyecto.

¿Qué integrante de ‘Expreso de la mañana’ murió el 19 de agosto?

La encargada de dar a conocer la muerte del colaborador de matutino fue Ana Lucía Ordoñana, conductora de Expreso de la mañana y Paralelo 23, quien utilizó su cuenta oficial de Instagram para despedirse de Alejandro Tirx Chávez, conocido cariñosamente como “Lobo”, quien se desempeñaba como floor manager en los espacios informativos de N+.

“Hoy me duele despedir a alguien que fue parte fundamental de mi día a día durante tantos años. Mi querido Lobito, mi floor manager en Paralelo 23, con quien siempre compartí pláticas, bromas, desahogos y uno que otro chisme”, escribió Ana Lucía en una publicación que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo.

La periodista también compartió una rutina que tenía con él cada vez que llegaba al foro: “Cada vez que llegaba al foro me saludaba con un ‘¡Hanie, Hanie!’ y yo contestaba, ‘¡Lobito, hola!’. Esa era nuestra rutina y la voy a extrañar”.

¿Cómo reaccionaron los compañeros de N+ a la muerte de Alejandro Tirx Chávez?

La publicación que daba a conocer la muerte de Alejandro Tirx Chávez, rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y condolencias de parte de colegas, amigos y seguidores. Figuras del espectáculo como Benito Molina, Sofía Escobosa y Ximena Cervantes también expresaron su tristeza, reconociendo la huella que “Lobo” dejó en la televisora.

Para Ana Lucía Ordoñana, el dolor fue evidente. Cerró su mensaje con palabras que reflejan la cercanía que tenían: “Gracias por todo lo compartido, por tu apoyo y tu compañía. Queda pendiente el cajón con llave que me ibas a dar para no perder mis cosas. Te quedas en mi memoria y en mi corazón. Descansa Lobito”.

Sus compañeros de N+ señalaron que Alejandro Tirx Chávez siempre se destacó por su compromiso y calidez humana, dos cualidades que lo convirtieron en parte esencial del equipo de producción. Aunque su labor era detrás de cámaras, su presencia era tan fuerte que terminó por convertirse en una pieza irremplazable en la dinámica del foro.

¿Quién fue Alejandro Tirx Chávez, colaborador de ‘Expreso de la mañana’?

Alejandro Tirx Chávez, apodado “Lobo”, era una figura muy querida detrás de cámaras. Su rol como floor manager en programas como ‘Expreso de la mañana’ y ‘Paralelo 23' lo convirtió en el engranaje silencioso, pero vital para que las transmisiones en vivo salieran impecables, según sus compañeros.

Ana Lucía lo describió como alguien siempre atento, dispuesto a ayudar y con una memoria prodigiosa para rescatar objetos olvidados: “Siempre pendiente de lo que pasaba al aire, atento, prestándome plumas, hojas, ayudándome con dudas administrativas, rescatándome chamarras, termos o cualquier cosa que olvidara, lo cual era muy frecuente”.