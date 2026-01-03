Kate del Castillo en pánico tras sismo en México: ¡Así sobrevivió a la alerta sísmica!: “Qué pinch* susto”

La mañana de este 2 de enero de 2026 comenzó con un sobresalto para miles de habitantes de la Ciudad de México. Entre ellos estuvo la actriz Kate del Castillo, protagonista de La reina del sur, quien narró con humor, pero también aceptando la escena de “pánico” y “susto” que le hizo pasar. ¡Salió hasta sin zapatos!

¿En dónde fue el epicentro del sismo en México hoy 2 de enero?

El primer temblor de 2026 ocurrió a las 7:58 horas de la mañana de este viernes 2 de enero, cuando la alerta sísmica se escuchó en la Ciudad de México y en distintas zonas cercanas. Tal como lo marcan los protocolos de Protección Civil, familias enteras salieron de sus casas, mientras que empleados y estudiantes evacuaron oficinas, fábricas y planteles educativos.

El epicentro se ubicó en el municipio de San Marcos, Guerrero, y en cuestión de minutos comenzaron a difundirse en redes sociales diversos videos que captaron la intensidad del movimiento telúrico que sacudió al país.

De inmediato, autoridades estatales y cuerpos de Protección Civil realizaron recorridos de verificación para descartar afectaciones estructurales. Este sismo se posiciona como el primero de importancia en el año.

¿Cómo vivió Kate del Castillo el sismo en México del viernes 2 de enero?

La actriz mexicana, Kate del Castillo, confesó que, por precaución, siempre que viaja a la Ciudad de México procura hospedarse en planta baja, una decisión que esta vez le facilitó evacuar rápidamente. Aun así, el susto fue mayúsculo.

Apenas tuvo tiempo de tomar unos pants y un saco antes de salir a la calle, dejando de lado cualquier intento por calzarse.

La verdad sí estuvo muy fuerte, salí a la calle, menos mal que encontré unos pants, me puse un saco encima, si no, hubiera salido encuerada, eso sí, salí descalza y con los pelos así como me ven ahorita, de verdad que ¡qué pinche susto! Kate del Castillo

Tras el temblor y luego de confirmar que se encontraba a salvo, Kate del Castillo compartió que, como muchas personas en la ciudad, buscó recuperar la calma con algo tan cotidiano como un pan o como muchos dicen: un bolillo para el susto.

¿Kate del Castillo adoptó un bebé durante su cumpleaños 53?

En el video que compartió Kate del Castillo se le aprecia reaccionando con evidente sorpresa mientras carga un “ bebé reborn ” y observa con atención los detalles de su carita, el cabello y las manos, y aunque se pensaba que podría haber “adoptado” un bebé, lo cierto es que se trata de un muñeco realista.

La escena, que combinó ternura y humor, desató múltiples reacciones en redes sociales: mientras algunos usuarios aplaudieron el gesto afectuoso, otros se mostraron más incrédulos y señalaron que el muñeco puede resultar inquietante o hasta “perturbador”.

A pesar de las críticas, Kate ya contaba con un “bebé reborn”, por lo que a este último lo nombró “hermanito” del anterior:

Está chiquitito. Uy, Panchito ya va a tener un hermanito. No, ve esto... es que está increíble. Kate del Castillo

Estos muñecos se fabrican con materiales como vinilo o silicona, tienen el cabello colocado hebra por hebra y son pintados manualmente con diversas capas de color, lo que permite reproducir con gran realismo la textura de la piel, así como las venas y pliegues propios de un bebé recién nacido.

