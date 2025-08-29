¿Kate del Castillo al borde de la muerte? Actriz comparte terrible momento en Cancún

De vuelta en México, Kate del Castillo abrió su corazón durante una entrevista y compartió un impactante suceso que casi le cuesta la vida. La protagonista de ‘La reina del sur’ dio a conocer esta terrible experiencia fue durante una dinámica en pareja, mientras se encontraba en Cancún. ¿Qué sucedió exactamente?

Kate del Castillo estaría embarazada. / Instagram: @katedelcastillo

¿Por qué la actriz Kate del Castillo está de vuelta en México?

La actriz mexicana Kate del Castillo se encuentra de visita en México para promocionar ‘Instintos’, su más reciente proyecto cinematográfico, un thriller psicológico ya disponible en la plataforma ViX. En entrevista exclusiva con Mara Patricia Castañeda, la actriz compartió su entusiasmo por este nuevo reto actoral.

“Es un thriller de suspenso, psicológico. Es difícil que no te enganche. Todo el tiempo te tendrá con el Jesús en la boca”, explicó Kate sobre la cinta, donde comparte créditos con Bruno Bichir, Daniela Schmidt, Iván Marcos y Emma Suárez.

La actriz destacó el compromiso de sus compañeros de reparto y el nivel de profesionalismo que se vivió en el set:

“Todos somos actores experimentados, serios, profesionales, amamos lo que hacemos”. Kate del Castillo

Además, expresó su emoción por volver a trabajar en México: “He tenido una carrera fantástica, tengo el gusto de seguir haciendo cosas en mi país”, dijo.

Kate del Castillo en Instintos / Redes sociales

¿Qué le pasó a Kate del Castillo que estuvo al borde de la muerte en Cancún?

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Kate del Castillo reveló una experiencia cercana a la muerte durante una inmersión nocturna en el mar de Cancún.

“Una vez que estaba buceando de noche se me perdió mi compañero y estábamos entre los arrecifes en Cancún y se me perdió quien era el profesional; íbamos en pareja y se me perdió y solo escuchas tu voz y ves todo negro, me empecé a agitar y solo escuchas tu respiración. Era absolutamente negro y es una de las veces que he sentido que me puedo morir” Kate del Castillo

Kate relató que logró calmarse y respirar profundamente hasta que, afortunadamente, divisó una pequeña luz que la ayudó a orientarse y salir del peligro. “El miedo te puede ayudar a tranquilizarte, a pensar, tiene que haber una salida… pero ya estaba al borde, pensé que ahí me iba a quedar”, agregó.

¿Kate del Castillo regresa a las telenovelas? Estos son los próximos proyectos de la actriz

Sobre su futuro profesional, Kate del Castillo fue clara: no tiene intenciones de volver a las telenovelas. “Ya hice las que debí hacer”, afirmó con Mara Patricia Castañeda.

Además, recordó que mientras trabajó en ‘Azul’, tuvo una experiencia especial junta a la famosa orca Keiko, con quien pudo bucear:

“Lo que viví con Keiko me marcó para siempre. Aprendí a bucear con ella encima de mí, viajé con ella, la esperé en Portland… fue algo que me llevo en el corazón”, relató.

Finalmente, la actriz se pronunció sobre su vida personal, dejando claro que su bienestar no depende de una pareja. “ Soy una mujer que no necesita nada. Quiero estar con alguien, pero no necesito estar con alguien ”, aseguró.

“Yo soy todo terreno, no me quedo sentada a esperar a que vengan a arreglar la luz, yo lo resuelvo”, concluyó.

