Mhoni Vidente enciende las alertas: predice frío extremo en México y un posible sismo ¡antes de esta fecha!

Diciembre comenzó con una nueva serie de predicciones por parte de Mhoni Vidente, quien aseguró el pasado 3 de diciembre que México podría enfrentar un descenso drástico de temperaturas en diciembre. Además del clima extremo, la astróloga señaló que continúa la alerta por actividad sísmica tanto en México como en distintas regiones del mundo.

Mhoni Vidente lanza polémicas predicciones sobre la realeza británica: divorcio, infidelidad y maldición tras Isabel II. / IG: @mhoni1

¿Cuándo iniciaría la ola de frío extremo en México, según Mhoni Vidente?

De acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente, la ola de frío extremo en México comenzaría a sentirse a partir del 11 y 12 de diciembre, días en los que se prevé un cambio abrupto de clima. Según su lectura, el descenso de temperaturas alcanzaría distintos puntos del país, con mayor impacto en el norte y el sur, donde pidió especial atención a los cuidados de salud relacionados con la garganta y vías respiratorias.

“La ola de frío viene muy intensa… hay que cuidarnos mucho de la garganta, en el norte y en el sur”, afirmó durante su más reciente mensaje. La astróloga indicó que este descenso no sería habitual en comparación con otros años y que se extendería a lo largo de la segunda semana de diciembre.

Estas fechas coinciden con uno de los periodos de mayor movilidad social en México, especialmente por las celebraciones guadalupanas, peregrinaciones y actividades laborales previas a las vacaciones de fin de año. Según Mhoni, las afectaciones podrían incluir complicaciones en actividades escolares, traslados diarios y reuniones programadas para estos días.

También señaló que el cambio de clima podría sentirse de manera desigual en distintas regiones, por lo que pidió mantenerse atentos a los reportes meteorológicos oficiales. Sin embargo, insistió en que este frío sería “más intenso” de lo acostumbrado, especialmente en estados del norte como Chihuahua, Nuevo León y Coahuila, así como en partes del sur como Oaxaca y Chiapas.

Mhoni Vidente / Captura de pantalla

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre los sismos en México?

Además del clima extremo, Mhoni Vidente advirtió sobre una posible continuidad en la actividad sísmica en México. La astróloga mencionó que, en los últimos días, la Ciudad de México ha registrado microtemblores constantes, lo que forma parte de un movimiento que, según ella, podría mantenerse en las siguientes semanas.

Indicó que esta actividad sísmica no se limitaría solo a la capital, sino que podría manifestarse en otras zonas sísmicas del país donde usualmente se registran movimientos de baja y mediana intensidad. Mhoni aseguró que este patrón continuaría como parte de una etapa que describió como “energéticamente cargada” rumbo al cierre del año.

En sus declaraciones, insistió en que la población debe mantenerse atenta a cualquier actualización de autoridades especializadas y recordó que México se encuentra ubicado en una región sísmica activa por naturaleza. Aunque no especificó una fecha exacta para un movimiento de mayor intensidad, sí reiteró que “los temblores seguirán” en esta temporada.

Mhoni Vidente revela que el cierre de año traerá eventos naturales intensos. / Foto: Gobierno de Veracruz

¿Qué ocurrió en Asia tras la predicción de Mhoni Vidente sobre un sismo fuerte?

El sismo al que Mhoni Vidente había hecho referencia ya se registró. El 8 de diciembre de 2025, un terremoto de magnitud 7.6 sacudió el norte de Japón, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). El movimiento telúrico ocurrió frente a las costas de la prefectura de Aomori, con un epicentro situado a 50 kilómetros de profundidad.

Tras el sismo, las autoridades japonesas activaron una alerta de tsunami, con olas registradas de hasta 70 centímetros antes de que la advertencia fuera levantada. La JMA también informó que el movimiento alcanzó un nivel 6 superior en la escala sísmica japonesa en la ciudad de Hachinohe, y un nivel 6 inferior en los pueblos de Oirase y Hashikami.

El terremoto se percibió en amplias zonas del país, incluyendo Tokio, donde alcanzó el nivel 2. Las prefecturas de Miyagi, Fukushima y el sur de Hokkaido activaron avisos de tsunami de hasta un metro, mientras que en el resto de la costa del Pacífico se emitieron advertencias menores por posibles variaciones del nivel del mar.

