Nodal: Tras confirmar boda religiosa, demandará a Cazzu ¡para quitarle a su hija mucho tiempo!, aseguran

¿Nodal quiere quitarle a Cazzu a su hija? Mhoni Vidente revela que el cantante ya prepara una demanda para obtener la custodia parcial de la niña. La predicción encendió las alarmas en medio de una gira internacional y un anuncio de boda religiosa con Ángela Aguilar.

¿Nodal quiere quitarle la custodia de su hija a Cazzu?

Según Mhoni Vidente, el cantante de regional mexicano ya habría solicitado ver a su hija por medio de sus abogados, y estaría planeando una demanda fuerte contra la rapera argentina. El argumento de Nodal sería que Cazzu no cuida adecuadamente a de su hija. Incluso, ha mencionado que quiere que la niña se quede con su mamá, en Jalisco.

“Él está planeando quitarle la patria potestad a Cazzu, alegando que no la cuida, que no la saca, que no tiene adultos responsables que la acompañen en sus viajes” Mhoni Vidente

¿Qué dice Mhoni Vidente sobre el futuro de la hija de Nodal y Cazzu?

La vidente fue clara: el conflicto entre Nodal y Cazzu no se resolverá fácilmente. Aunque los padres de Nodal tienen buena relación con Cazzu y adoran a la niña, el cantante estaría decidido a iniciar un proceso legal que podría cambiar el rumbo de la crianza de su bebé.

“Cazzu debería llevar la fiesta en paz, porque esa niña siempre va a tener a Nodal como papá, forever and ever, y va a tener abuelitos que van a convivir con ella”, expresó Mhoni.

La tarotista insiste en que lo más importante es que ambos padres se sienten a hablar por el bien de su hija, dejando de lado los problemas personales.

“Tendrían que sentarse y dejar de lado los problemas personales: si hubo infidelidad, si es buen o mal papá, si da dinero o no. Ahora tienen problemas como papás, y la niña está creciendo y se está dando cuenta”, advirtió.

¿Qué busca Nodal con la demanda contra Cazzu? Mhoni Vidente revela los detalles más delicados

Mhoni Vidente asegura que primero será Cazzu quien demande a Nodal, pero la respuesta de él será mucho más fuerte. La demanda que Nodal prepara busca que su hija pase seis meses en México y seis en Argentina, pero la vidente considera que eso no es una solución real.

“Se viene la madre de todas las demandas entre ellos, un pleitazo que va a estar fuerte. Y como siempre, los únicos que ganan son los abogados”, dijo Mhoni.

La situación se complica aún más con las otras demandas que enfrenta Nodal: una con su disquera, otra en Colombia por incumplimiento, y las que podrían venir.

Hasta el momento, ni Cazzu ni Christian Nodal han hecho declaraciones públicas sobre la predicción de Mhoni Vidente ni sobre una posible demanda por la custodia de su hija.

¿Cuándo se casan Ángela Aguilar y Christian Nodal por la iglesia? La cantante revela la fecha exacta

En medio de este escándalo, Ángela Aguilar también dio de qué hablar. Durante su primer concierto del “Libre corazón Tour”, la cantante reveló que se casará con Christian Nodal en mayo, por la iglesia.

“Vayan a mi boda, me voy a casar, en mayo… por la iglesia” Ángela Aguilar

El anuncio de Ángela Aguilar fue espontáneo y generó revuelo inmediato en redes sociales. Ahora, con la predicción de Mhoni Vidente sobre una demanda entre Nodal y Cazzu, muchos se preguntan qué pasará con la pequeña en medio de este torbellino mediático.