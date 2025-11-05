¿Cazzu vivía como reina? Revelan imágenes del lujoso departamento que tuvo que dejar, ¿por Christian Nodal?

Cazzu vive actualmente con su hija en un nuevo departamento, pero este es ya sería el tercer hogar que presuntamente ocuparía en menos de un año. Primero abandonó el rancho que compartía con Christian Nodal, luego supuestamente habría dejado un lujoso departamento que él pagaba.

Según reveló el periodista Javier Ceriani, Cazzu presuntamente vivió casi dos años en un exclusivo condominio ubicado en Puerto Madero, Buenos Aires, hasta que Christian Nodal tomó una drástica decisión.

La cantante argentina Cazzu se pronunció sobre los comentarios negativos hacia su contenido exclusivo. / Instagram: @cazzu

¿Por qué Cazzu dejó su departamento en Buenos Aires?

Cazzu comentó en el podcast El Flowcast que el contrato de alquiler que tenía en Buenos Aires se había vuelto “carísimo” y ya no podía costearlo por lo cual tuvo que mudarse.

“Vivía en un lugar, no la podía seguir pagando, esto está carísimo, no quiero vivir en un lugar tan caro, me voy a mudar”, expresó Cazzu.

Ahora, Ceriani reveló que, tras la separación de Nodal, éste dejó de cubrir la renta y otros gastos asociados al departamento de lujo, lo cual habría obligado a Cazzu a abandonar ese hogar.

Cazzu abandonó este departamento de lujo que Christian Nodal habría dejado de pagar. / Captura de pantalla Javier Ceriani

¿Cómo era el departamento de lujo que Cazzu dejó de pagar?

El departamento donde habría vivido Cazzu está ubicado en el condominio SLS Puerto Madero, en la exclusiva zona de Puerto Madero, Buenos Aires.

Según Ceriani, quien visitó personalmente el condominio, el lugar combina residencias privadas con un hotel de lujo, y cuenta con acceso restringido, seguridad intensiva y servicios premium.

Un vecino entrevistado por Ceriani señaló que Cazzu presuntamente vivió allí aproximadamente dos años.

El complejo donde vivió Cazzu ofrecería servicios de lujo como cancha de tenis privada, spa, piscinas interior y exterior, gimnasio con vista al río, balcones amplios y vistas panorámicas al área de Puerto Madero y al Río de la Plata.

El interior del departamento también incluía tina balcones con paisaje al atardecer y restaurantes de lujo cercanos.

Cazzu abandonó este departamento de lujo que Christian Nodal habría dejado de pagar. / Captura de pantalla Javier Ceriani

¿Cuánto costaba la renta del departamento donde presuntamente vivía Cazzu con su bebé?

Según Ceriani esta zona exclusiva de Puerto Madero en la que presuntamente vivió Cazzu, es una de las más caras de Buenos Aires por lo que las rentas están en 5 mil dolares al mes hasta 11 mil mensuales.

Por lo cual, se estima que el alquiler del departamento donde vivía presuntamente Cazzu con su bebé podría haber rondado entre los 87 mil y más de 180 mil pesos mensuales.

Aparentemente, Christian Nodal habría dejado de pagarlo. Se desconocen los motivos, pero la cantante, por cuestiones económicas, se habría visto obligada a buscar otro departamento mucho más accesible.

