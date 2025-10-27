¿Cazzu desató crisis en Nodal por llamarlo ‘mentiroso’? Video muestra al cantante tambaleándose tras show

En redes sociales comenzó a circular un video donde supuestamente aparece Christian Nodal en estado inconveniente, saliendo de uno de sus conciertos. La escena encendió las alarmas entre sus seguidores, sobre todo tras las recientes declaraciones de Cazzu, por un comunicado que su equipo publicó hace unos días. ¿Será esa la causa?

El gesto de Christian Nodal fue interpretado como una defensa pública hacia su esposa.

¿Cómo captaron a Christian Nodal saliendo después de su concierto en Monterrey?

El clip de Nodal en presunto estado inconveniente fue compartido por la cuenta La camaleona, y de inmediato se volvió viral. En el video difundido por la cuenta de espectáculos, se puede ver al intérprete de ‘Adiós amor’ caminando con dificultad y necesitando apoyo físico para mantenerse en pie. Según la descripción, el momento supuestamente habría ocurrido después de su presentación en el Domo Care de Monterrey, donde ofreció un concierto como parte de su gira.

La publicación, acompañada de un mensaje irónico, decía: “Con razón la esposa le daba agua al bebe-dor en Monterrey. Ya volvió a caer en sus vicios, le toca a la Ángela prepararle todas las mañanas sus huevitos en salsa para su cruda realidad”.

En los comentarios, las reacciones no se hicieron esperar. Algunos usuarios criticaron su aparente estado, mientras otros salieron en su defensa, señalando que Nodal tiene derecho a disfrutar después de su show. Sin embargo, varios recordaron que durante su relación con Cazzu, el artista había moderado su consumo de alcohol.



“Lo debería cuidar y no dejarlo tomar”

“Ya había dejado un poco el chupe con Cazzu, ahora le vuelve a tupir bonito”.

“Siempre anda bien alcoholizado. No importa el día, siempre está bebiendo y fumando”.

¿El video de Christian Nodal borracho es reciente o viejo? Esto dicen los fans sobre las imágenes virales

La polémica se intensificó cuando algunos usuarios comenzaron a analizar el video y señalaron que no corresponde a la última presentación en Monterrey de Nodal. ¿La razón? En el clip, Nodal aparece sin Ángela Aguilar, quien lo acompañó desde la primera fila e incluso subió al escenario con él. Además, tampoco tiene la misma ropa con la que dio su espectáculo.

El show en el Domo Care comenzó cerca de las 23:45 horas, y Nodal abrió con el tema No te contaron mal. Durante el espectáculo, se mostró muy cariñoso con Ángela, lo que alimentó aún más los rumores de embarazo que circulan desde hace semanas.

Por eso, muchos aseguran que el video viral no es actual, aunque eso no ha impedido que se reaviven las críticas sobre su estilo de vida y el supuesto regreso a sus “vicios”.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni su equipo han emitido declaraciones sobre el video que circula en redes.

¿Qué dijo Cazzu sobre Christian Nodal tras su separación? La trapera lo llamó “descarado” frente a la prensa

La controversia no solo gira en torno al video. Días antes, Cazzu rompió el silencio en Argentina tras concluir su gira por México. En un encuentro con medios, la trapera se refirió al comunicado que emitieron los abogados de Nodal, y no se guardó nada:

“Yo me siento muy atacada y me resulta muy violento y sobre todo en un momento como en el que... qué casualidad el momento que escogieron para hacerlo”. Cazzu

La cantante dejó claro que no está conforme con la forma en que se manejó la situación y, aunque evitó entrar en detalles, sus palabras fueron interpretadas como una respuesta directa al comunicado que aseguraba que Nodal cumple con sus obligaciones como padre.

La cantante argentina Cazzu se pronunció sobre los comentarios negativos hacia su contenido exclusivo. / Instagram: @cazzu

Sobre la manutención, Cazzu fue contundente: “Que me digan a dónde fueron por favor. He hecho mucho esfuerzo por mantener la calma y por conciliar. No me gustaría caer en el recurso de usar todas las verdades que yo tengo para hacer... exactamente como defenderme de algo que siento que no es justo tener que estarme defendiendo”.

Y respecto al vínculo entre Nodal y su hija, la argentina lamentó la falta de contacto: “No hemos tenido tanta suerte, ojalá eso sí se recomponga y el vínculo finalmente en algún momento pueda existir”.

A pesar de todo, Cazzu aseguró que espera una actitud conciliadora por parte del cantante.

Cazzu arremete contra Christian Nodal: ¿lo tacha de “mentiroso” y “violento”? / Redes sociales, YT: ErnestoBuitroNews y canva

¿Qué decía el comunicado de los abogados de Christian Nodal sobre Cazzu y la manutención de su hija?

El comunicado emitido el 15 de octubre por el abogado de Christian Nodal buscaba desmentir las declaraciones de Cazzu. En él se afirma que el cantante ha cumplido puntualmente con sus obligaciones económicas respecto a su hija, incluso aportando más de lo que exige la ley argentina:

“El señor Christian Jesús González Nodal ha cumplido de manera puntual con las obligaciones que le corresponden y ha otorgado apoyo económico mayor al estipulado legalmente. Cualquier versión contraria es falsa y afecta emocionalmente a la menor”. Comunicado de Nodal

Mensaje de Nodal / Redes sociales

Además, se acusa a Cazzu de dificultar la convivencia entre Nodal y su hija, señalando que el cantante ha mostrado disposición para estar con ella, pero que las interacciones han sido virtuales:

“Jamás se ha negado a que la menor viaje con su madre, incluso cuando en ocasiones no se le notifica. Siempre ha tenido la mejor intención de llegar a acuerdos que beneficien a la niña”. Comunicado de Nodal

El documento también aclara que los trámites judiciales se han llevado a cabo de forma virtual desde Argentina, lo que explicaría la falta de contacto directo entre ambos artistas.