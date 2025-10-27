Ángela Aguilar muestra su vientre junto a Nodal en pleno escenario ¿Confirma embarazo?

Ángela Aguilar volvió a presentarse junto a Christian Nodal durante el concierto que el cantante ofreció en el Domo Care de Monterrey, Nuevo León. La aparición llamó la atención del público y de usuarios en redes debido a que, a diferencia de otras ocasiones, la intérprete mostró su abdomen con un conjunto negro de dos piezas, lo que ocurrió en un momento donde han resurgido rumores sobre un posible embarazo.

Ángela Aguilar en el concierto de Christian Nodal / Captura de pantalla

¿Qué ocurrió en el concierto de Christian Nodal y Ángela Aguilar en el Domo Care de Monterrey?

De acuerdo con videos difundidos por asistentes, la cantante Ángela Aguilar subió al escenario con un conjunto negro: un top de manga larga y una falda, que dejó ver su vientre en distintos momentos durante la presentación. La pareja interpretó canciones como “la Chancla” y “Agonía”, lo que provocó aplausos y peticiones del público que celebró sus muestras de afecto.

El concierto, que tuvo localidades agotadas, también contó con la participación de Piso 21 y José Madero, aunque la atención mediática se concentró en la presencia de Aguilar. La pareja se mostró cercana y cariñosa durante varios momentos de la presentación. Entre risas, abrazos y breves interacciones sobre el escenario, ambos avivaron la energía del recinto que se encontraba lleno. Sin embargo, ni Ángela ni Nodal mencionaron directamente los señalamientos que circulan desde hace semanas sobre la posibilidad de que la cantante esté esperando un hijo.

¿Por qué surgieron nuevamente los rumores de embarazo de Ángela Aguilar?

Las especulaciones se intensificaron después de que Ángela Aguilar cancelara seis fechas en su gira por Estados Unidos. Las cancelaciones incluyeron presentaciones en Nueva Jersey, Pensilvania, Indiana, Chicago, Carolina del Norte y Denver. La cantante no compartió de manera pública las razones de esos ajustes en su agenda.

Posteriormente, el influencer Kunno, cercano a la pareja, fue cuestionado por reporteros durante la alfombra de los Premios Eliot. Al ser interrogado sobre si la causa de las cancelaciones estaba relacionada con un embarazo, respondió:

“Es algo que les voy a contar más adelante. Sé la razón. Es algo interesante que los va a sorprender” Kunno

Días antes, Kunno también había comentado que la prioridad de Ángela por ahora era su música, gira, familia y amistades. Sin embargo, sus declaraciones sin especificaciones concretas fueron interpretadas por internautas como un indicio que mantuvo activa la conversación sobre un posible embarazo.

A la par, imágenes en las que Ángela aparece con ropa holgada durante la celebración de su cumpleaños número 22 también circularon en redes, reanudando comparaciones con grabaciones previas de la cantante.

Fiesta de cumpleaños de Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Qué otros rumores de embarazo ha tenido Ángela Aguilar y qué han dicho sobre tener hijos?

Los rumores sobre un presunto embarazo no son recientes. Tras la boda civil de Ángela Aguilar con Christian Nodal en 2024, comenzó a circular un video durante una reunión familiar donde algunos usuarios señalaron que su silueta lucía distinta. En agosto de ese mismo año, otro clip durante el cumpleaños de Pepe Aguilar generó comentarios similares.

Además, en agosto del 2024 circuló una fotografía en la que la cantante porta una medalla identificada como la Virgen de la Dulce Espera, asociada culturalmente a mujeres embarazadas, fue interpretada en redes como posible señal, aunque la cantante no ha hecho aclaraciones sobre el significado o intención de portarla.

Por su parte, la pareja en entrevistas previas, han expresado que sí desean formar una familia en algún momento, aunque han resaltado que su enfoque actual está en sus carreras y proyectos musicales. Nodal declaró meses antes:

“De que va a pasar, va a pasar, pero sí tenemos que disfrutar más tiempo, disfrutar la vida y cuando ella esté lista, yo estoy listo”. Christian Nodal

Por su parte, Ángela Aguilar también ha dicho anteriormente. Sin embargo, Aguilar ofreció una entrevista en la que describió a Nodal como “un bebé”, en la cual señaló:

“A ver Christian es un bebé, se ve ajetreado y un poco ya... o sea ya los años como que no tanto lo que lleva de años sino lo que le pasaron en esos años fue lo que lo medio… años de perro ahí, pero no, está bien chiquito.” Ángela Aguilar

Hasta la fecha, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han emitido declaraciones públicas específicas sobre los recientes rumores de embarazo que han surgido tras la cancelación de fechas de la gira de Aguilar y su aparición en Monterrey.

