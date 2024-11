Boda de Ángela y Nodal sería falsa; exhiben supuestas pruebas

Recientemente el revuelo en el triángulo amoroso entre Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu revivió cuando la trapera se defendió de lo dicho por la ahora esposa de su ex y salió a desmentir que ella supiera de su relación y de su boda como lo aseguró la hija de Pepe Aguilar, además de decir que nadie “había salido lastimado”.

Luego de estas declaraciones, Nodal hizo una arrebatada transmisión en vivo para defender a Ángela diciendo que no había sido su amante y explotó contra los haters diciendo que tiene las pruebas de los mensajes que le envió a su ex, comentándole sobre el romance que tenía con la cantante mexicana.

En contraste, Cazzu comentó que no tenía conocimiento de la relación entre ellos pese a que esa fue una de las preguntas que hubo cuando él terminó con ella.

El triángulo amoroso está que arde / Instagram

¿Por qué la boda de Ángela y Nodal sería falsa?

En medio de la controversia, surgió el rumor de que la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal supuestamente fue falsa. El domingo el influencer Maurg1, conocido por difundir “salseo” o “chismes”, compartió capturas de pantalla de una conversación con un supuesto trabajador del Registro Civil de Morelos, el estado donde se realizó la boda entre los cantantes, donde menciona irregularidades con la unión entre ambos.

El sujeto indica en los mensajes que el acta de matrimonio de Ángela y Nodal no está en el sistema del Registro Civil, algo que no puede pasar sin importar lo influyentes o famosos que sean los involucrados. “Lo raro es que su acta (que es un documento público y puede consultar cualquier ciudadano) no se encuentra disponible en el sistema nacional de actas de nacimiento… es el acta (número tal) de matrimonio del año 2024, de hecho no necesitarías más información para que te puedan consultar el acta”, aunque cabe aclarar que el sistema es por estados y no nacional como menciona la fuente.

Y es que según la página oficial del gobierno de Morelos, cualquier ciudadano que desea obtener una copia certificada del registro que obre en la Dirección General del Registro Civil o en las Oficialías del Registro Civil Municipales distribuidas en el Estado puede presentar el trámite para obtener actas de matrimonio y no es indispensable que la tramite el interesado.

Por ahora solo las actas de nacimiento se pueden obtener en línea, por lo que el acta de matrimonio se puede obtener en la oficialía número 02 de Cuernavaca y según el trámite a realizar hay un pago de derechos y la resolución es inmediata.

“Mágicamente esa acta no está en el sistema, pero si consultas una anterior y una posterior, esas sí aparecen y casualmente corresponden a la fecha del matrimonio. Ningún ciudadano normal podría pedir semejante favor (de que oculten su acta) y mucho menos es correcto que las actas no se encuentren en sistema”, agrega el presunto trabajador que menciona que las actas anteriores y posteriores sí están disponibles, lo que le hace sospechar.

Según se sabe y explica la fuente, el acta es un documento público que cualquier persona puede consultar contando con el número de folio, el cual ventiló en su mensaje. Al momento de ver la que sería correspondiente a los famosos cantantes, no se encontraría en el sistema, lo que significaría que Ángela y Nodal no están casados.

“Da la casualidad que en éste Registro Civil no te dan acta si no eres titular con un argumento de que no eres familiar... inclusive en otros municipios del estado -como lo es el mio- tú puedes consultar cualquier acta sin problema, mientras sepas los datos”, dijo.

También indicó que el encargado de la boda fue el director estatal del Registro Civil de Morelos, en lugar de la autoridad local de Amacuzac, el municipio donde se realizó la unión.

Hasta ahora no se sabe por qué hay una limitación al acceso del acta ya que en otros municipios y estados, sí se pueden pedir las actas de matrimonio sin importar si eres familiar directo o no de las personas involucradas.

Tampoco se han pronunciado al respecto ni Ángela ni Nodal para aclarar lo que sucede, así como las autoridades del Registro Civil de Morelos, quienes han hecho mutis sobre el tema.

En redes sociales ya comenzaron a protestar y piden que haya una investigación de lo sucedido cuestionando la veracidad de la unión de los cantantes.

