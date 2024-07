Ángela y su padre Pepe Aguilar reaparecen juntos en redes sociales ¿El cantante ya aceptó a Nodal?

Luego de que Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaran su romance, se dio mucho de qué hablar, ya que muchos internautas mencionaron que Ángela fue la responsable de la ruptura entre el cantante de regional mexicano y Cazzu.

Esto debido a que la argentina y el intérprete de ‘Adiós amor’ anunciaron su separación a mediados de mayo, luego de dos años de relación y una hija en común. Dos semanas después de este anuncio, Nodal confirmó su relación con Ángela Aguilar.

Esta fue la respuesta de Nodal / Instagram

Varios internautas no estaban de acuerdo con esta relación, y uno de ellos, al parecer, era Pepe Aguilar, padre de la joven. Hace unas semanas, una fuente cercana a la artista contó en exclusiva para TVNotas que al intérprete de ‘Miedo’ no le gustaba la diferencia de edad que existía entre su hija y Nodal, pero no pudo evitarlo.

"Él le lleva 5 años a ella. Tiene 25 y ella apenas 20. Como todo pasó tan rápido, no hubo tiempo para que Pepe intercediera para que ella no se fuera de viaje. Se le está saliendo del huacal y eso no lo vio venir. Ahorita ya está con ella y las cosas no están nada fáciles. Pero ella está muy emocionada. No enamorada, pero sí emocionada. Conociéndola, sé que seguirá con Nodal hasta donde tenga que llegar”, señaló.

Pepe Aguilar y Ángela Aguilar juntos / Instagram: @pepeaguilar_oficial

Ángela y Pepe Aguilar aparecen juntos tras rumores de distanciamiento

Al parecer, todo indica que padre e hija lograron arreglar sus diferencias y él decidió apoyar a su hija como siempre lo ha hecho.

Hace unos días a través de Instagram, el comediante y actor estodounidense Jo Koy compartió una serie de imágenes en las que se puede ver a Pepe y Ángela muy felices.

Ángela y Pepe Aguilar

Ahora a través de las redes sociales del programa ‘El gordo y la flaca’, se compartió otra fotografía en la cual aparece Pepe Aguilar junto a su hija y esposa muy abrazados.

Sin duda, dicha imagen causó gran revuelo en redes sociales entre los internautas debido a las especulaciones de cierto distanciamiento entre padre e hija.

Desde hace varias semanas, Ángela regresó a cantar junto a su padre y hermano, ya que ofrecieron una serie de conciertos en Estados Unidos con la gira ‘Jaripeo hasta los huesos’.

Ángela le envía mensaje a su padre Pepe Aguilar

Ángela Aguilar también demostró el gran cariño que le tiene a su padre, y es que hace unas horas la joven subió una historia a su cuenta de Instagram.

En dicha fotografía se puede ver a lo lejos a Pepe Aguilar arriba de un escenario y la cantante aprovechó para revelar cuánto admira a su padre.

“Tengo al papá más cool del mundo”, fue el mensaje con el que acompañó Ángela Aguilar.

Ángela y Pepe Aguilar juntos otra vez / Instagram: @angela_aguilar_

Por su parte, su padre también compartió algunos videos en los cuales expuso el gran talento de su hija y subió otra fotografía en la cual se puede ver a su esposa Aneliz Álvarez, Ángela, Leonardo y Pepe Aguilar sentados en un sillón muy sonrientes.

