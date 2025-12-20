Fan de Ángela Aguilar busca sabotear los conciertos de Cazzu en Estados Unidos, ¡lanza fuerte amenaza!

Hace algunos días, Cazzu dio a conocer que daría una serie de conciertos en Estados Unidos, como parte de su gira ‘Latinaje’. En cuestión de horas, los boletos se agotaron y hasta se abrió una fecha más. Aunque el hecho fue celebrado por la mayoría de los internautas, no estuvo exento de controversia.

Y es que las fans de Ángela Aguilar la acusaron de, presuntamente, “copiarle” a la mexicana, quien en los últimos meses ha dado muchas presentaciones en ese país, pero, según se especula, no le ha ido tan bien. Incluso, una seguidora de la llamada ‘Princesa del regional mexicano’ lanzó una fuerte amenaza para aquellos que asistirán a los shows de ‘la Jefa’

¿Dónde serán los conciertos de Cazzu en Estados Unidos?

Cazzu dará conciertos en varios puntos de Estados Unidos en 2026. Estas son las fechas y lugares pactados:

30 de abril de 2026: San José, California (Agotado)

San José, California (Agotado) 1 de mayo de 2026: San Diego, California (Agotado)

San Diego, California (Agotado) 2 y 3 de mayo de 2026: Inglewood, California (Primera fecha agotada, segunda fecha añadida)

Inglewood, California (Primera fecha agotada, segunda fecha añadida) 6 de mayo de 2026: Nueva York (Agotado)

Nueva York (Agotado) 8 de mayo de 2026: San Antonio, Texas (Agotado)

San Antonio, Texas (Agotado) 9 de mayo de 2026: Irving, Texas (Nuevos boletos disponibles)

Irving, Texas (Nuevos boletos disponibles) 10 de mayo de 2026: Houston, Texas (Agotado)

Por supuesto, esto provocó muchas burlas hacia Ángela Aguilar, quien también está dando conciertos en Estados Unidos, como parte de su gira ‘Libre Corazón’. Según reportes de algunos medios, la mexicana no logra llenar los recintos.

Se sabe que, en su momento, Ángela canceló varios de sus shows en el país norteamericano. Si bien se desconoce la razón, se ha dicho que la baja venta pudo haber sido un factor determinante.

¿Qué presuntamente harán los fans de Ángela Aguilar para “sabotear” los conciertos de Cazzu en Estados Unidos?

Hace algunas horas, comenzó a viralizar en TikTok un video de una usuaria llamada @mariafernandaviborilla, que se dice fan de Ángela Aguilar y asegura tener un plan para presuntamente “sabotear” los conciertos de Cazzu en Estados Unidos.

La internauta amenazó con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido como ICE por sus siglas en Estados Unidos) para que “deporte” a todos los que vayan a los shows de la argentina, sugiriendo que, a su juicio, todos los fans de Cazzu en ese país son “ilegales”.

Con todo e insultos que muchos podrían evaluar como “clasistas” y “discriminatorios”, afirmó que ella grabaría “el momento exacto” en el que ICE “se lleve a todos”, incluyendo a la propia cantante.

“Pura gente corriente. Imagínense que yo grabara el momento exacto en que llegue la migra. ¡Ay, no! Me hago viral. Es mi momento de triunfar. Allí arrestada la transformer, llevándosela la migra” Aparente fan de Ángela Aguilar

La gran mayoría de los internautas se mostraron molestos con la mujer, criticándola por “promover la deportación” solo porque no le agrada Cazzu. Algunos comentarios que se podían leer son:

“Eso es discriminación a los hermanos mexicanos”

“Qué vergüenza”

“Esta señora tiene como 8 cuentas diferentes”

“Con eso solo promueve la discriminación”

“Esa señora tiene maldad en el corazón”

“Típica fan de Ángela Aguilar”

¿Cuál es el pleito entre Ángela Aguilar y Cazzu?

Aunque Ángela Aguilar y Cazzu no se han peleado de manera frontal y hasta, en su momento, llegaron a ser relativamente cercanas, todo cambió por Christian Nodal. En mayo de 2024, a solo dos semanas de que el cantante anunciara su ruptura con la argentina, dio a conocer su noviazgo con Ángela.

Tan solo dos meses después se casaron en Cuernavaca. La rapidez de los acontecimientos hizo que se especulara que Nodal le había sido infiel a la madre de su hija con Ángela. Si bien la actual pareja ha negado esto y Cazzu simplemente se ha limitado a desearles lo mejor, la sospecha aún sigue.

Cabe destacar que, a partir de este hecho, la carrera de Ángela se ha visto perjudicada. Además de las críticas en redes sociales, sus conciertos, aparentemente, ya no se llenan como antes.

