¿Ángela Aguilar estaría obsesionada con Cazzu? Descubren que aún la sigue en una red social y desata polémica

La polémica alrededor de Ángela Aguilar continúa generando conversación en redes sociales. En esta ocasión, el nombre de la cantante volvió a posicionarse entre las tendencias luego de que usuarios detectaran que, aunque dejó de seguir a Cazzu en Instagram, aún mantiene seguimiento activo a la cantante argentina en otra red social.

Cazzu y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿En qué red social Ángela Aguilar sigue a Cazzu?

La información salió a la luz a través de un video publicado en TikTok por la grafóloga Maryfer Centeno, colaboradora del programa Hoy, quien señaló que Ángela Aguilar aún sigue a Cazzu en la red social Threads, propiedad de Meta.

Tras la publicación del video, usuarios ingresaron al perfil verificado de Ángela Aguilar en dicha plataforma para comprobar el dato. Al revisar la lista de cuentas que sigue la intérprete, se confirmó que el perfil de Cazzu aparece entre ellos.

En Threads, Ángela Aguilar cuenta con aproximadamente 1.7 millones de seguidores y sigue a 416 cuentas, una cifra reducida en comparación con su alcance. Entre los perfiles que siguen destacan artistas internacionales y figuras reconocidas del espectáculo como Christian Nodal, Pablo Alborán, Joy Huerta, la Toya Jackson, Alejandra Guzmán, Ricky Martin y, efectivamente, Cazzu.

La presencia de la cantante argentina en esta lista fue suficiente para detonar una nueva conversación digital, especialmente porque en Instagram la situación es distinta: Ángela Aguilar ya no sigue a Cazzu, mientras que Cazzu tampoco sigue a la esposa de su expareja en ninguna red social.

Threads de Ángela Aguilar / Captura de pantalla

¿Ángela Aguilar dejará de seguir a Cazzu en los próximos días?

Hasta el cierre de esta nota, el perfil de Cazzu aún aparece dentro de la lista de cuentas seguidas por Ángela Aguilar en Threads. Usuarios han comenzado a especular que, tras hacerse visible esta información, la cantante podría dejar de seguirla en los próximos días, aunque esto no ha sido confirmado.

Por ahora, la única información verificable es que Ángela Aguilar sigue a Cazzu en Threads, mientras que la cantante argentina no mantiene ningún seguimiento hacia la intérprete de “Qué agonía”.

¿Por qué genera polémica que Ángela Aguilar siga a Cazzu en redes sociales?

La interacción, o seguimiento, entre Ángela Aguilar y Cazzu genera polémica debido al contexto público que rodea a ambas artistas y su vínculo indirecto a través de Christian Nodal. Cazzu mantuvo una relación sentimental con el cantante mexicano, con quien tuvo una hija, antes de que Nodal contrajera matrimonio con Ángela Aguilar, hecho que fue ampliamente difundido en medios de espectáculos y redes sociales.

Desde entonces, cualquier gesto digital entre las figuras involucradas ha sido observado con atención por parte del público, especialmente en un entorno donde los movimientos en redes sociales suelen interpretarse como señales personales o mensajes implícitos. En este caso, el seguimiento de Ángela Aguilar a Cazzu en Threads contrasta con el hecho de que en Instagram dicho vínculo ya no existe, lo que ha despertado cuestionamientos entre usuarios.

