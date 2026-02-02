¿Christian Nodal cancela gira? Revelan que esposo de Ángela Aguilar ha vendido 30% de boletos de su concierto

La presencia del cantante mexicano Christian Nodal en Chile atraviesa un momento difícil. A pocos meses de su presentación en el Gran Arena Monticello, programada para el próximo 1 de mayo como parte de su gira, la venta de boletos registra cifras bajas: menos del 30% del aforo ha sido vendido, de acuerdo con la plataforma oficial Ticketmaster. ¿Qué decisión tomó el intérprete?

¿Cuáles son las fechas de la gira de Christian Nodal?

La gira de Christian Nodal se llama “Pa’l cora tour”, una serie de conciertos con la que el intérprete busca reforzar el vínculo con sus seguidores y continuar desarrollando su trayectoria musical.

Hasta el momento, su recorrido contempla diversas fechas en México, en este año, específicamente en nuestro país, iniciará el 20 de marzo de 2026 en Puebla, en el Centro Expositor, para continuar un día después, el 21 de marzo, en Pachuca, en la Plaza de Toros Vicente Segura. Esta primera fase del tour cerrará el 28 de marzo en Acapulco, con una presentación en la Arena GNP Seguros.

De manera paralela, el cantante ha confirmado presentaciones internacionales y en otras ciudades clave. En Chile, Nodal se presentará el 1 de mayo en la Gran Arena Monticello y el 2 de mayo en el Movistar Arena de Santiago.

Posteriormente, regresará a Ciudad de México con un concierto programado para finales de mayo en la Plaza de Toros La México, y cerrará esta serie de fechas con un show el 13 de junio en Monterrey, en la Arena Monterrey.

¿Christian Nodal presuntamente ha tenido baja venta de boletos en Chile?

Según el mapa de disponibilidad publicado por Ticketmaster, para el concierto de Christian Nodal en Chile, las zonas con mayor número de asientos libres corresponden a plateas, laterales y sectores medios y altos del Gran Arena Monticello.

Los boletos, que salieron a la venta el 30 de enero, tienen precios que oscilan entre 29,900 y 259,000 pesos chilenos (600 a 5000 pesos mexicanos) dependiendo del sector.

En TikTok ya se ha mencionado el tema mediante distintos vídeos, y los comentarios han mostrado un rechazo generalizado al cantante de “Adiós amor”, aquí algunos de los comentarios:



“En Chile Solo las amantes quieren a esta pareja”,

“Chilenos, no nos decepcionemos” y,

“En mi país no es bienvenido Nodal”.

Este panorama genera dudas adicionales, considerando que el cantante también tiene programada una segunda fecha en Chile: el 2 de mayo en el Movistar Arena de Santiago, un recinto con capacidad superior a 15,000 asistentes, pero que uno de esas fechas ya es ‘sold out’. ¿Qué sucederá?

¿Por qué Christian Nodal está siendo presuntamente rechazado en Chile?

La figura de Cazzu, expareja de Christian Nodal, también ha jugado un papel relevante en este contexto. La rapera argentina logró llenar el Movistar Arena en noviembre del año pasado, durante su gira “Latinaje en vivo”, consolidando su popularidad en Chile.

Durante uno de sus conciertos, un momento se volvió viral cuando parte del público comenzó a lanzar gritos e insultos dirigidos a Christian Nodal: “ Ch*palo Nodal”, gritaba el público.

Al percatarse de lo ocurrido, Cazzu detuvo el espectáculo y pidió respeto a sus seguidores:

No me hagan quedar mal. Yo portándome bien para que ustedes vengan acá su mal. Pórtense bien, pórtense bien Cazzu

El video circuló ampliamente en redes sociales, generando tanto aplausos por su postura como comentarios que evidenciaron la persistente tensión entre los fanáticos de ambos artistas.

¿Esta es la verdadera razón de la baja venta de boletos de Nodal?

