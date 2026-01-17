Christian Nodal ¡compra una joya carísima que no es para Ángela Aguilar! ¿Es para la presunta amante? ¡Ya sabemos!

Christian Nodal le habría preparado un regalo de lujo a su esposa Ángela Aguilar, según redes sociales, en un momento en el que su nombre también es relacionado con temas legales vinculados a su expareja Cazzu, específicamente por la pensión alimenticia y los permisos de viaje de la hija que tienen, pero el regalo ¿de verdad era para la cantautora o para alguien más? Te contamos los detalles.

¿Qué dice Cazzu sobre la pensión alimenticia de Nodal para su hija?

Cazzu habló en agosto pasado ante los medios de comunicación sobre la pensión que recibe de Christian Nodal para su hija luego de ser cuestionada por la manutención que el cantante aporta. La artista argentina explicó que, a diferencia de otras madres solteras, cuenta con los recursos necesarios para mantenerse a sí misma y a su hija, así como con la posibilidad de seguir trabajando, lo que le permite decidir qué procesos legales emprender y cuáles no. En ese contexto, señaló que actualmente no contempla iniciar una batalla legal, al considerar el desgaste que implicaría enfrentar un sistema que describió como patriarcal.

Durante la conversación, Cazzu reconoció que sí existe una aportación económica por parte de Nodal, aunque aclaró que no hay un acuerdo que ella considere justo. “Se podría decir que sí. No tenemos, la verdad, un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”, expresó la cantante, dejando ver que, si bien la manutención se cumple, no está conforme con la cantidad establecida. La artista evitó detallar cifras y mantuvo su postura de no profundizar en aspectos privados del acuerdo.

Las declaraciones se dan antes de que Christian Nodal iniciara un proceso legal en diciembre de 2025 en Jalisco, con el objetivo de establecer formalmente la convivencia, la custodia y la pensión alimenticia de la menor de edad.

¿Cuál es el regalo de lujo que Christian Nodal habría preparado?

Christian Nodal llamó la atención en redes sociales luego de que se difundió una piesa muy costosa que adquirió. A través de una publicación realizada por la joyería Braggao MX. En la imagen compartida se presenta un brazalete elaborado con diamante natural, descrito por la marca como una pieza con corte redondo, grabados artesanales y detalles simbólicos que forman parte de su diseño.

El brazalete es de estructura rígida y tono plateado, con un diseño abierto que al centro muestra el nombre “Ángela” formado con diamantes naturales. A ambos lados del nombre se observan alas también cubiertas de diamante, mientras que en la parte interior de la pieza se aprecian grabados personalizados. De acuerdo con la publicación, se trata de una joya trabajada de manera artesanal, en la que cada elemento tiene un significado particular dentro de su composición.

La publicación fue comentada por Christian Nodal desde su cuenta oficial, donde respondió con un emoji de corazón y uno de fuego, reacción que quedó visible en el apartado de comentarios del post. La imagen fue acompañada por un texto en el que la marca destacó las características del brazalete y su elaboración.

¿Nodal le regaló un brazalete de lujo a Ángela Aguilar?

Los intercambios de regalos de lujo han formado parte de la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, de acuerdo con distintos momentos que ambos han compartido públicamente. Uno de ellos ocurrió recientemnte durante la celebración del cumpleaños número 27 del cantante sonorense, cuando la integrante de la dinastía Aguilar sorprendió a su esposo con un obsequio relacionado con su gusto por los caballos.

El joyero de Braggao, Antonio García, dijo durante una entrevista con El Heraldo de México que Nodal sí mando a hacer el brazalete, pero ¡no para su esposa Ángela Aguilar! ¡¡Es para él! “La hicimos hace unas cuantas semanas. Y pues, como yo me imagino que ya han visto su estilo, le gusta mucho la joyería y trae varias pulseras, él quería algo que tuviera un significado, el de su esposa”.

“Fuimos rebotando algunas ideas con Christian y llegamos a este diseño final en el que, en un aro, le pusimos en la parte central la palabra ‘Ángela’, con la tipografía que él nos había dicho, y unas alitas así muy bonitas de ángel, los corazoncitos en llamas y las rosas que están grabadas en la pieza... Fue una pieza que él hizo para él tenerla puesta”, dijo el joyero.

En medio del rumor de que el brazalete era para la cantante de El equivocado, la pareja suma una nueva polémica, pues Nodal es acusado por los internautas de ser presuntamente mal padre al no convivir con su hija y no darle el apoyo económico necesario, así como por rumores de presunta infidelidad hacia Cazzu al inicio de su relación con Ángela Aguilar.

