Majo Aguilar anuncia nuevo novio, tras ruptura con Gil Cerezo, vocalista de Kinky: ¿De quién se trata?

A casi un año de haber terminado su relación con Gil Cerezo, vocalista de Kinky, Majo Aguilar, prima de Ángela Aguilar, confirmó que inició un nuevo romance. La noticia la reveló en un encuentro con la prensa en un aeropuerto, la cantante se dijo contenta y... ¿reveló el nombre del afortunado?

¿Majo Aguilar fue internada por presunto abuso de sustancias? / IG: @majo__aguilar

¿Por qué Majo Aguilar terminó su relación con Gil Cerezo?

En julio de 2025, Majo Aguilar hizo referencia al término de su relación con Gil Cerezo, vocalista de Kinky, sin profundizar en las razones de la separación. No obstante, dejó en claro que el vínculo concluyó en un ambiente de respeto y en buenos términos para ambos:

“ Hace un par de meses que terminamos, pero terminamos muy bonito. Siempre con todo el amor del mundo y con todo el respeto que nos tuvimos él y yo ”, dijo Majo.

La cantante subrayó además el afecto y la estima que aún conserva por su ex pareja, pese a que su relación amorosa ya llegó a su fin:

Ya no estoy con Gil, con todo el amor del mundo hacia él, que aparte lo admiro mucho, lo quiero mucho… nuestra relación terminó de una manera muy bonita con mucho respeto. Majo Aguilar

La noticia sorprendió a muchos seguidores, pues durante cerca de tres años la pareja se dejó ver unida, compartiendo instantes tanto en redes sociales como en apariciones públicas.

Majo Aguilar revela que terminó su relación con Gil Cerezo, vocalista del grupo Kinky / Instagram: @majo_aguilar

¿Quién es el nuevo novio de Majo Aguilar?

En un reciente encuentro con la prensa, Majo Aguilar, prima de la polémica Ángela Aguilar, anunció que ya se encuentra en una relación sentimental, situación que la tiene bastante contenta:

“ Ya empecé una relación y estoy muy contenta. Ahí pongo de repente unos... Como que corto la cara. Lo bonito es que se tiene que cuidar y no presionar nada. Y que sea todo tranquilo ”, compartió.

Sin revelar el nombre, rostro ni detalles de su pareja, Majo ha optado por mostrar apenas destellos de esta nueva etapa en redes sociales, donde algunas fotografías publicadas en enero (en las que aparece acompañada por un hombre con gorra y camiseta amarilla, cuyo rostro no se ve) desataron especulaciones y comparaciones que la cantante prefirió no alimentar.

Voy compartiendo poquito, vamos poquito a poquito. Pero sí, es una persona muy linda. Majo Aguilar

¿Quién es Majo Aguilar y cuáles son sus canciones más famosas?

Majo Aguilar, es parte de una de las familias más influyentes de la música mexicana: la dinastía Aguilar. Nieta de los íconos Antonio Aguilar y Flor Silvestre, e hija de Antonio Aguilar Jr., Majo creció rodeada de mariachi y escenarios.

Su apuesta formal por el regional mexicano se consolidó con producciones que rindieron tributo a la música ranchera, género que decidió abrazar desde muy joven.

A lo largo de su trayectoria, Majo tiene varios temas que se convirtieron en los favoritos del público:



“No voy a llorar”,

“Quiero un amor”,

“Nada de ti”,

“Amor ilegal”, entre muchos otros.

